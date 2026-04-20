O antreprenoare din Bulgaria ia fonduri de la statul român să deschidă o fabrică în județul Ialomița

O antreprenoare din Bulgaria atrage peste 130 de milioane de lei ajutor de stat din România pentru o investiție într-o fabrică de procesare, într-un județ cu profil agricol puternic. Proiectul indică interesul tot mai mare al investitorilor regionali pentru schemele de finanțare publică destinate industriei alimentare.

Antreprenoarea bulgară Vyara Dimitrova, executiv în cadrul companiei Forsta, dezvoltă în județul Ialomița o fabrică de ulei și făină proteică, potrivit Ziarul Financiar.

Investiția este realizată prin compania Dorostol Trade, unde aceasta deține 70% din acțiuni, în timp ce restul participației aparține firmei bulgare Uni Compani, specializată în soluții industriale pentru agricultură și industria alimentară.

Proiectul beneficiază de un ajutor de stat de aproximativ 131,1 milioane lei, fiind cel mai mare proiect finanțat în județ prin programul Investalim, conform sursei citate.

Profilul investitoarei vine din zona de tehnologie și management global, ceea ce sugerează o abordare orientată spre eficiență și integrare tehnologică în procesarea materiilor prime agricole.

Programul Investalim atrage investiții inclusiv din afara țării

Finanțarea este acordată prin programul Investalim, o schemă de ajutor de stat dedicată dezvoltării capacităților de producție din industria alimentară.

Programul, cu un buget total de aproximativ 600 de milioane de euro pentru perioada 2023–2026, sprijină construcția de fabrici și unități de procesare, cu scopul de a reduce deficitul comercial agroalimentar al României și de a valorifica producția agricolă locală.

Schema a fost recent extinsă, inclusiv prin prelungirea perioadelor de înscriere pentru companii, ceea ce a crescut interesul investitorilor, inclusiv din regiune, după cum a scris StartupCafe.ro.

Investiția din Ialomița arată că astfel de programe nu doar susțin antreprenorii locali, ci pot atrage capital și din alte țări, transformând România într-un punct de interes pentru dezvoltarea industriei alimentare în Europa de Est.















