Noua miză a rețelelor sociale europene: startup-ul suedez W se lansează și intră pe terenul pe care joacă și eYou, platforma dezvoltată în România, ajunsă la 75.000 de utilizatori

Europa încearcă să-și construiască propriile alternative la giganții americani Meta și X, iar două platforme noi mizează pe aceeași rețetă: suveranitate digitală europeană, combaterea dezinformării și mai mult control asupra datelor utilizatorilor. Cea mai nouă apariție este W, o rețea socială lansată de o companie suedeză, în timp ce eYou, startup-ul fondat de doi antreprenori francezi stabiliți în România, anunță că a depășit pragul de 75.000 de utilizatori în primele șase săptămâni de la lansare.

Anunțată în ianuarie, platforma W începe să fie disponibilă publicului, inițial pe bază de invitații. La evenimentul de lansare de la Bruxelles, compania a susținut că printre utilizatorii săi se numără instituții europene și oficiali precum Ursula von der Leyen, Antonio Costa sau Christine Lagarde.

Compania are sediul în Suedia, investitori din mai multe țări europene, iar echipa tehnică este localizată în Ucraina. CEO-ul Anna Zeiter spune că obiectivul este crearea unei platforme în care interacțiunile umane să primeze în fața boților AI și care să rămână sub control european.

„Rețelele sociale vin din afara Europei. Cedăm veniturile, datele și atenția noastră”, a declarat Zeiter, potrivit Yahoo News, care citează AFP.

Alianță cu OCCRP, organizația cofondată de românul Paul Radu

Un element care diferențiază W este parteneriatul strategic anunțat cu rețeaua globală de jurnalism de investigație OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project), cofondată de jurnalistul român Paul Radu. Colaborarea are ca scop distribuirea de conținut verificat și consolidarea luptei împotriva dezinformării.

eYou, dezvoltată în România, se conectează la ecosistemul Bluesky

În același timp, eYou, platforma europeană fondată în 2026 de antreprenorii Jasseem Allybokus și Grégoire Vigroux, a ajuns la peste 75.000 de utilizatori înregistrați la numai șase săptămâni de la lansarea publică. Potrivit companiei, creșterea a fost realizată fără investiții în publicitate sau campanii cu influenceri.

Startup-ul anunță și integrarea identităților bazate pe AT Protocol, standardul deschis utilizat de Bluesky. Astfel, utilizatorii ecosistemului Bluesky, care numără peste 44 de milioane de persoane la nivel mondial, se pot autentifica în eYou folosind identitatea digitală deja existentă.

Compania susține că aproximativ jumătate dintre utilizatorii înregistrați sunt activi lunar, timpul mediu petrecut pe platformă este de 45 de minute pe zi, iar utilizatorii revin, în medie, de 7,7 ori pe zi. Cele mai mari comunități provin din România, Germania, Marea Britanie și Franța.

O nouă oportunitate pentru startup-urile europene?

Pentru antreprenorii europeni, apariția unor platforme precum W și eYou arată că tendința de „suveranitate digitală” începe să depășească zona infrastructurii cloud și a inteligenței artificiale și ajunge inclusiv în social media.

În condițiile în care Facebook, Instagram și X sunt controlate de companii americane, iar TikTok aparține unei firme chineze, mai multe startup-uri europene încearcă să profite de dorința Bruxelles-ului de a reduce dependența tehnologică de actorii externi.

Pe lângă W și eYou, AFP menționează și alte proiecte aflate la început de drum, precum Bulle, Eurosky sau Monnett, o platformă descrisă drept o combinație între TikTok și Instagram, a cărei lansare este programată pentru luna iulie.





















