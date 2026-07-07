Nouă metodă de fraudă: escrocii sună de pe numărul oficial al ASF și propun investiții. Victimele au pierdut sume importante de bani

Escrocii folosesc o nouă metodă de fraudă prin care apelurile telefonice par să vină chiar de la Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF). Nici măcar numărul afișat pe telefon nu mai este o garanție că vorbiți cu instituția pe care o vedeți pe ecran. Instituția avertizează că au fost deja semnalate mai multe astfel de cazuri, iar persoanele care au dat curs acestor „oferte” au pierdut sume importante de bani după ce au fost convinse să investească pe diverse platforme.

Apelurile par să vină chiar de la ASF

Autoritatea de Supraveghere Financiară atrage atenția că persoane necunoscute folosesc o aplicație care generează în mod fraudulos apeluri telefonice ce apar pe ecranul destinatarilor ca fiind efectuate de pe numărul TelVerde al instituției, 0800 825 627.

În timpul convorbirilor, escrocii se prezintă drept angajați ai ASF și încearcă să convingă victimele să facă investiții sau să transfere bani către diferite platforme.

ASF subliniază că instituția nu desfășoară astfel de activități și îi îndeamnă pe consumatori să trateze cu maximă prudență orice apel de acest tip.

Ce spune ASF

ASF subliniază că nu face recomandări și propuneri de investiții și nu contactează consumatorii pentru a le propune plasamente în criptomonede sau în alte tipuri de active financiare. De asemenea, instituția precizează că nu solicită niciodată transferuri de bani către platforme de investiții, indiferent dacă acestea sunt online sau offline.

Autoritatea recomandă tuturor celor care intenționează să investească pe piața financiară să colaboreze exclusiv cu firme autorizate și să se informeze temeinic înainte de a-și plasa banii într-un instrument financiar.

Ce este „caller ID spoofing” și de ce poate păcăli chiar și utilizatorii experimentați

Metoda folosită în acest tip de fraudă este cunoscută sub denumirea de caller ID spoofing. Cu ajutorul unor servicii sau aplicații disponibile pe internet, atacatorii pot face ca pe ecranul telefonului victimei să apară un alt număr decât cel de pe care este inițiat în realitate apelul. Astfel, afișarea numărului oficial al unei instituții, al unei bănci sau al unei companii nu reprezintă, în sine, o dovadă că persoana aflată la celălalt capăt al firului este cine pretinde că este.

În practică, escrocii profită de un reflex firesc: avem tendința să avem încredere într-un apel atunci când pe ecran apare numărul unei instituții cunoscute. Tocmai această încredere este exploatată pentru a convinge victimele să facă transferuri de bani sau să furnizeze informații sensibile.

Din acest motiv, specialiștii în securitate cibernetică recomandă ca orice solicitare privind investiții, transferuri de bani sau furnizarea unor date sensibile să fie verificată prin contactarea directă a instituției, folosind datele oficiale de contact publicate pe site-ul acesteia.

Ce trebuie să faceți dacă primiți un astfel de apel

Dacă sunteți contactat telefonic de persoane care pretind că reprezintă ASF și vă propun investiții sau vă solicită transferuri de bani, întrerupeți imediat convorbirea și verificați autenticitatea apelului folosind datele oficiale de contact ale instituției.

ASF recomandă tuturor celor care au suspiciuni cu privire la autenticitatea unui apel să contacteze direct Autoritatea prin canalele oficiale de comunicare și să nu furnizeze date personale, bancare sau informații privind conturile de investiții.

Pentru a reduce riscul de a deveni victima unei fraude, este recomandat să nu luați decizii financiare sub presiunea timpului, să verificați dacă firma care vă contactează este autorizată și să nu instalați aplicații sau programe la solicitarea unor persoane necunoscute. În cazul în care un apel vi se pare suspect, închideți și sunați dumneavoastră la numărul oficial al instituției, publicat pe site-ul acesteia.

3 semne că apelul poate fi o tentativă de fraudă

1. Vi se promite un câștig rapid sau o „oportunitate unică” de investiție

Escrocii încearcă, de regulă, să creeze impresia că oferta este disponibilă doar pentru o perioadă foarte scurtă și că trebuie să luați o decizie imediat. Instituțiile publice și firmele autorizate nu presează clienții să investească pe loc.

2. Vi se cer bani, date bancare sau instalarea unei aplicații

Dacă interlocutorul vă solicită să transferați bani, să comunicați parole, coduri de autentificare sau să instalați programe de acces la distanță pe telefon ori calculator, întrerupeți imediat convorbirea. Acestea sunt metode frecvent folosite în fraudele financiare.

3. Numărul afișat nu este o garanție că apelul este autentic

Chiar dacă pe ecran apare numărul unei instituții cunoscute, al unei bănci sau al unei autorități, acesta poate fi falsificat prin tehnici de tip caller ID spoofing. Înainte de orice decizie financiară, închideți apelul și contactați instituția folosind numărul publicat pe site-ul oficial, nu pe cel afișat în timpul convorbirii.



