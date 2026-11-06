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Nou sistem ANAF de fiscalizare, prin conectarea între POS-uri și case de marcat (premierul Niculescu)

POS
POS Sursă: Dreamstime.com
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ANAF și Ministerul Finanțelor lucrează la un proiect care prevede conectarea între POS-uri (folosite pentru plata cu cardul) şi casele de marcat, în aşa fel încât fiscalizarea să fie şi mai bună, a declarat, premierul Luca Niculescu, la Antena 3, citat de News.ro

„Există şi proiecte pe care le discută cu ministrul delegat pentru Digitalizare şi Inteligenţă Artificială. Deci eu sunt convins că la anul colectarea va fi şi mai bună decât a fost anul acesta”, a adăugat prim-ministrul. 

Luca Niculescu a mai spus că Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a colectat conform planului stabilit, însă Produsul Intern Brut a cunoscut o contracţie. 

„Vom vedea cât va fi la finalul anului, dar noi începuserăm anul cu o previziune de creştere economică, creştere economică care nu s-a întâmplat”, spune el.

Luca Niculescu a afirmat că una dintre preocupările Executivului este creşterea gradului de colectare a veniturilor la bugetul de stat, în condiţiile în care populaţia nu mai poate fi împovărată cu noi taxe şi impozite.

„A fost una dintre primele preocupări pe care le-am avut, pentru că există o diferenţă mare între ce încasează statul şi ce ar trebui să încaseze. Şi aici cred că mai este de lucru. Totuşi, ANAF-ul, în acest an, a colectat conform planului, conform planului în condiţiile în care Produsul Intern Brut a cunoscut o scădere. Vom vedea cât va fi la finalul anului, dar noi începuserăm anul cu o previziune de creştere economică, creştere economică care nu s-a întâmplat. ANAF-ul şi-a făcut planul, asta înseamnă o colectare bună, dar evident că e nevoie de mult mai mult”, a declarat el, joi seară, la Antena 3.

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