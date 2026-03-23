Nou fond de 88 milioane EUR pentru antreprenorii tech, de la investitori care au sprijinit UiPath și alte startup-uri românești

Antreprenorii IT din Europa Centrală și de Est vor avea la dispoziție un nou fond de venture capital, în valoarea de 88 de milioane de dolari, lansat acum de firma cehă de investiții Credo Ventures, care a investit într-o serie întreagă de startup-uri românești de tehnologie, printre care și UiPath, primul unicorn pornit în România.

Fondul Credo Stage V își propune să susțină „cei mai ambițioși fondatori din Europa Centrală și de Est și diaspora acestei regiuni”, a anunțat firma de capital, pe LinkedIn.

„De 16 ani investim ghidați de o convingere simplă: Europa Centrală și de Est produce talent tehnic excepțional, capabil să construiască companii generaționale atunci când are acces la oportunități și capital. Această convingere s-a consolidat în timp. Regiunea a evoluat semnificativ: mai multe companii de succes, mai mulți fondatori și operatori aflați la a doua și a treia generație, mai mult talent cu experiența și ambiția de a construi global încă din prima zi. Fondatorii din spatele unor companii precum UiPath și ElevenLabs au demonstrat ce este posibil”, au mai transmis investitorii de la Praga.

Prin noul fond, Credo își continuă teza de până acum: „să fim primul investitor („first check”), să conducem rundele de tip Pre-Seed și să susținem fondatori excepționali înainte ca aceștia să devină consens în piață”.

De-a lungul timpului, Credo Ventures a sprijinit cu investiții, în schimbul unor pachete minoritare de acțiuni, o serie întreagă de startup-uri fondate de români: UiPath (Daniel Dines și Marius Tîrcă), Ezra, Brainient (Emi Gal), Kubreak (Bogdan Nedelcov, Teofil Harapcea, Adrian Tudoran, George Dumitrașcu, Bogdan Dumitru, Mihai Faur), GoodLegal (Vasile Țiple), Archbee (Dragoș Bulugean), TypingDNA (Raul Popa şi Cristian Tamas), DCS Plus (Cristian Dincă).

În mod normal, Credo Ventures investiții inițiale de 1-2 milioane dolari și preia pachete de acțiuni de 10% din startup-urile respective, după cum a declarat, pentru StartupCafe.ro, șeful fondului, Ondrej Bartos (foto), într-un interviu din anul 2024.

Firma de investiții are sedii la Praga, Cracovia și în Silicon Valley (la Palo Alto).