Nou avertisment al Fiscului: „Aceste mesaje NU sunt emise de ANAF”

ANAF transmite marți un nou avertisment cu privire la mesaje false trasmise în numele instituției, utilizând adresa de e-mail info@anaf.io.

Aceste mesaje NU sunt emise de ANAF și urmăresc să inducă în eroare destinatarii, informează Fiscul.

Mesajele false pot conține informații înșelătoare, solicitări nejustificate sau linkuri periculoase care pot pune în pericol securitatea datelor personale și financiare ale contribuabililor.

ANAF le reamintește contribuabililor că:

interacționează cu ei fie prin Spațiul Privat Virtual (SPV), platforma oficială securizată, fie prin Poșta Română cu confirmare de primire. ANAF nu solicită informații personale sau financiare prin adrese de e-mail neoficiale.

„Vă recomandăm să ignorați și să ștergeți mesajele provenite de la adresa info@anaf.io sau alte surse suspecte și să nu accesați link-uri sau să nu descărcați fișiere din astfel de mesaje”, spune ANAF.