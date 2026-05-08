Noi titluri de stat Tezaur 2026: Dobânzile neimpozabile oferite deponenților la sesiunea de subscrieri care începe din data de 11 mai

Românii care au ceva bani puși deoparte și nu au alte oportunități de investiții au posibilitatea să subscrie pentru noi titluri de stat Tezaur, în lei, pentru a obține dobânzi neimpozabile, în cadrul unei sesiuni care începe din data de 11 mai 2026, conform unui ordin al ministrului Finanțelor, publicat vineri în Monitorul Oficial.

Statul continuă să se împrumute de la populație, dar dobânzile au scăzut ușor la titlurile de stat Tezaur, în sesiunea de subscrieri programată în perioada 11 mai-5 iunie 2026, comparativ cu precedenta emisiune.

Conform prospectului de emisiune aprobat prin Ordinul ministrului Finanțelor 511/2026, dobânzile pe care le pot obține investitorii la noile titluri Tezaur sunt:

6,30% pe an la o maturitate de 1 an

6,90% pe an la 3 ani

7,40% pe an la 5 ani

La titlurile de stat Tezaur vorbim numai de lei, în condițiile în care leul a suferit pierderi istorice în raport cu euro, în aceste zile de criză politică, marcate de demiterea Guvernului Bolojan prin moțiunea de cenzură PSD-AUR, adoptată de Parlament.

Persoanele interesate să dea statului bani cu împrumut pot subcrie la titlurile de stat Tezaur prin Poșta Română, Trezorerie și prin portalurile online Spațiul Privat Virtual (SPV) și Ghișeul.ro .

Atenție că diferă termenele finale de subscriere, în funcție de modalitatea de depunere:

Subscrierile realizate prin intermediul subunităților poștale din rețeaua Companiei Naționale „Poșta Română” — S.A. pot fi realizate în fiecare zi din cuprinsul perioadei de subscriere, conform programului de lucru cu clienții, cu următoarele precizări privind încheierea perioadei de subscriere:

a) în mediul urban se încheie mai devreme cu o zi lucrătoare decât ultima zi a perioadei de subscriere;

se încheie mai devreme cu o zi lucrătoare decât ultima zi a perioadei de subscriere; b) în mediul rural se încheie mai devreme cu două zile lucrătoare decât ultima zi a perioadei de subscriere.

Subscrierile realizate în mediul online utilizând platforma ghiseul.ro se realizează în perioada de subscriere, cu următoarele precizări:

a) posibilitatea de subscriere este asigurată pe întreg parcursul zilei, de la ora 0:00 la ora 24:00 (ora României), cu excepția ultimei zile care se încheie la ora 23:30;

b) data unei subscrieri realizate într-o zi nelucrătoare sau într-o zi liberă se consideră data zilei respective, corespondentă orei României;

c) posibilitatea de a subscrie în mediul online se încheie mai devreme cu două zile lucrătoare decât ultima zi a perioadei de subscriere.

Subscrierile realizate prin intermediul unităților de trezorerie se realizează până la data de încheiere a perioadei de subscriere.

Subscrierile în mediul online, prin intermediul Spațiului Privat Virtual, se încheie la ora 23:59:59 în ziua anterioară datei de încheiere a perioadei de subscriere.

Veniturile obținute de populație din investițiile în titluri de stat lansate de Ministerul Finanțelor sunt neimpozabile.

Dobânda este anuală și se plătește la datele de plată prevăzute în prospectul de emisiune. De asemenea, titlurile de stat emise în cadrul Programului Tezaur sunt transferabile și se pot răscumpăra în avans.

În plus, un investitor are libertatea de a efectua una sau mai multe subscrieri în cadrul unei emisiuni. Investitorii au posibilitatea anulării subscrierilor deja efectuate doar în perioada de subscriere, prin depunerea unei cereri.

Sunt eligibile persoanele fizice care au împlinit vârsta de 18 ani la data efectuării subscrierii. Fondurile obținute de Ministerul Finanțelor în calitate de emitent, ca urmare a emisiunii de titluri de stat, vor fi utilizate pentru finanțarea deficitului bugetar și refinanțarea datoriei publice.

Reamintim că începând cu luna martie 2025, Ministerul Finanțelor a lansat prima ediție în care cetățenii români care au cont pe platforma Ghișeul.ro și dețin un card de debit au avut posibilitatea de a achiziționa online titluri de stat.

Ministerul Finanțelor a publicat și un ghid pentru transferul sumelor din contul de subscriere Tezaur înapoi în contul bancar personal.

Consultă prospectul Tezaur, sesiunea mai-iunie 2026 (pag. 7-9):

