Program de lucru sâmbătă la APIA, pentru cererile de plată 2026, pentru fermieri 

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro, că, va desfășura activitate și în zilele de sâmbătă, 23 mai, respectiv 30 mai 2026, în contextul apropierii termenului-limită de depunere a Cererilor de plată aferente Campaniei 2026 și al derulării activităților de autorizare la plată pentru Campania 2025.

Astfel, personalul APIA implicat în activitatea de primire a Cererilor de plată aferente Campaniei 2026, precum și personalul implicat în autorizarea la plată a cererilor aferente Campaniei 2025, va avea program de lucru în cele două zile menționate.

APIA reamintește fermierilor că termenul limită pentru depunerea Cererilor de plată în cadrul Campaniei 2026 este 5 iunie 2026, inclusiv, iar după această dată cererile nu mai pot fi depuse.

Până în prezent, au fost depuse 532.709 cereri, pentru o suprafață de 5.042.718 hectare.

APIA recomandă fermierilor să respecte programările stabilite și să se adreseze din timp Centrelor județene și locale ale instituției, pentru finalizarea procedurilor necesare depunerii cererilor.

Cererea de plată, inclusiv declarația de suprafață, se completează prin aplicația geospațială AGI Online, disponibilă pe site-ul APIA: www.apia.org.ro și în aplicația AGI Online: http://agi.apia.org.ro/agionline .