Titluri de stat Fidelis în mai 2026: Perioada de depunere și dobânzile la lei și euro

Cea de-a cincea ediție Fidelis din 2026 vine cu dobânzi de până la 7,50% la emisiunile în lei și de până la 6,25% la cele în euro, a anunțat, marți, Ministerul Finanțelor, conform unui comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro.

Fidelis V se va desfășura, conform MF, în perioada 8 – 15 mai 2026.

Persoanele fizice rezidente și nerezidente cu vârsta peste 18 ani pot subscrie în titlurile de stat Fidelis denominate în lei și în euro prin intermediul băncilor partenere BT Capital Partners, Salt Bank&Banca Transilvania, Banca Comercială Română, B.R.D. – Groupe Société Générale, UniCredit Bank și TradeVille în parteneriat cu Libra Bank, titluri care sunt listate la Bursa de Valori București.

Cei care vor să-și investească economiile în Programul Fidelis, ediția din mai, vor beneficia de dobânzi neimpozabile:

În lei:

de 6,40 % - cu scadența la 2 ani

de 7,40 % cu scadența la 2 ani pentru donatorii de sânge

de 7% cu scadența la 4 ani

de 7,50% cu scadența la 6 ani

În euro:

de 4% cu scadența la 3 ani

de 5% cu scadența la 5 ani

de 6,25% cu scadența la 10 ani

Tranșa specială de titluri de stat Fidelis, emise în lei, cu scadență la 2 ani, dedicată tuturor celor care fac dovada donării de sânge începând cu 1 decembrie 2025, va avea o dobândă de 7,40%. Donatorii-investitori beneficiază de un prag minim de subscriere redus de la 5.000 de lei la 500 lei, în limita unui plafon maxim de 100.000 lei.

Cei care investesc în titlurile de stat Fidelisau următoarele facilități:

posibilitatea de a vinde titlurile înainte de maturitate, primind dobândă aferentă perioadei de deținere în funcție de prețul primit pe bursă;

veniturile obținute din deținerea titlurilor sunt neimpozabile;

flexibilitate în administrarea și diversificarea portofoliului.

Valoarea nominală a unui titlu de stat Fidelis este de 100 de lei pentru emisiunea în lei și 100 de euro pentru emisiunea în euro, iar pragul minim de subscriere este de 5.000 de lei, respectiv 1.000 de euro.