Euro a sărit pragul de 5,2 lei, iar lira sterlină este peste 6 lei, la cursul oficial afișat de BNR, marți, în ziua moțiunii de cenzură

Prețul monedei unice europene a sărit pragul de 5,2 lei, iar al lirei sterline, peste 6 lei, conform cursului de schimb oficial, afișat de Banca Națională a României, marți, 5 mai 2026, în ziua votului din Parlament, asupra moțiunii de cenzură depuse de PSD și AUR pentru demiterea Guvernului Bolojan.
Curs oficial BNR în data de 5 mai 2026:
- 1 EURO este 5,2180 lei (+0,0182 lei față de cursul luni, 4 mai).
- 1 dolar SUA este 4,4644 lei (+0,0268 lei).
- 1 liră sterlină este 6,0453 lei (+0,0304 lei).
- 1 leu moldovenesc este 0,2589 lei românești (+0,0011 lei).