NATO pregătește un „marketplace” pentru drone. România intră în proiect, iar startup-urile europene ar putea avea acces mai ușor la contracte internaționale

Alianța vrea să cumpere mai rapid drone testate pe câmpul de luptă, iar Comisia Europeană accelerează finanțarea industriei europene de apărare. Cele două inițiative pot deschide noi oportunități pentru companiile care dezvoltă tehnologii dual-use.

Piața europeană a dronelor intră într-o nouă etapă. NATO a lansat inițiativa Drone Edge, la care participă și România, prin care statele membre vor putea cumpăra drone și sisteme antidronă dintr-un ecosistem comun de produse validate de Alianță. În paralel, Comisia Europeană accelerează măsurile pentru finanțarea industriei europene de apărare și pentru achizițiile comune între statele membre. Împreună, cele două inițiative conturează ceea ce ar putea deveni primul ecosistem european integrat pentru dezvoltarea, finanțarea și comercializarea tehnologiilor fără pilot.

NATO vrea să cumpere drone „ca dintr-un marketplace”

Una dintre cele mai interesante decizii anunțate după summitul NATO este lansarea programului Drone Edge, care urmărește să scurteze timpul dintre dezvoltarea unei tehnologii și utilizarea ei de către armatele aliate.

În loc ca fiecare stat să testeze separat aceleași produse și să organizeze propriile proceduri de achiziție, NATO intenționează să creeze o platformă comună cu soluții deja evaluate și validate. Statele membre vor putea identifica mai rapid produsele de care au nevoie și vor putea realiza inclusiv achiziții comune.

Ministrul român al Apărării, Radu Miruță, a comparat viitorul sistem cu un marketplace dedicat tehnologiilor militare.

„Va fi un fel de marketplace testat de NATO, cu soluții testate de NATO, din care țările vor putea cumpăra în comun produse coordonate la nivel NATO”, a explicat oficialul român, citat de HotNews.

Din grupul statelor participante face parte și România, alături de alte țări membre ale Alianței.

Ce înseamnă acest lucru pentru startup-uri

Dincolo de componenta militară, inițiativa poate avea o miză importantă pentru companiile care dezvoltă drone și tehnologii asociate.

Până acum, accesul la piața europeană a apărării presupunea, în multe cazuri, relații și proceduri diferite pentru fiecare stat în parte. Un sistem comun de validare și achiziție ar putea reduce aceste bariere și ar putea oferi vizibilitate mai mare companiilor care dezvoltă produse competitive.

Nu este vorba doar despre producătorii de drone. Oportunități pot apărea și pentru firmele care dezvoltă inteligență artificială, software de navigație autonomă, senzori, comunicații securizate, sisteme anti-dronă, analiză video sau alte tehnologii cu utilizare duală, civilă și militară.

Pentru un startup european, miza nu mai este doar câștigarea unui contract într-o singură țară, ci posibilitatea de a deveni furnizor într-un ecosistem comun utilizat de mai multe state membre.

Comisia Europeană vine cu finanțarea

Inițiativa NATO este completată de măsurile prezentate de Comisia Europeană pentru accelerarea investițiilor în industria europeană de apărare.

Executivul european încearcă să faciliteze utilizarea instrumentelor de finanțare dedicate și să încurajeze dezvoltarea unei baze industriale europene mai puternice, capabile să producă mai rapid echipamente și tehnologii critice. Accentul este pus pe cooperarea dintre statele membre și pe creșterea producției în interiorul Uniunii Europene.

În practică, cele două inițiative se completează: dacă NATO încearcă să simplifice procesul prin care tehnologiile ajung în dotarea armatelor, Comisia Europeană încearcă să faciliteze finanțarea dezvoltării și producției acestora.

O piață europeană care începe să se contureze

În ultimii ani, și în România au început să apară companii care dezvoltă drone, sisteme anti-dronă, platforme software bazate pe inteligență artificială și alte tehnologii cu utilizare duală.

Pentru aceste firme, direcția în care merg NATO și Uniunea Europeană este relevantă nu doar din perspectiva securității, ci și din cea a pieței. Dacă inițiativele anunțate vor fi implementate la scară largă, Europa ar putea trece de la un sistem fragmentat de achiziții la un ecosistem comun, în care cercetarea, finanțarea, testarea și achizițiile sunt conectate.

Pentru startupurile din domeniu, aceasta ar putea însemna acces la o piață mult mai mare decât cea oferită de contractele naționale și o șansă de a scala mai rapid produse dezvoltate în Europa.



