Munca „la negru”: Amenzi mai drastice pentru angajatori. Care sunt sancțiunile în prezent și ce urmează să se schimbe

Una dintre măsurile incluse în proiectul de Lege actualizat privind noile taxe și modificări fiscale, publicat joi în transparență de Ministerul Finanțelor, se referă la majorarea amenzilor pentru munca „la negru”.

Dacă în prezent legislația prevede o amendă de 20.000 de lei pentru fiecare persoană identificată fără contract individual de muncă, dar nu mai mult de 200.000 de lei în total, noul proiect revizuit ridică plafonul semnificativ: amenda va putea varia între 40.000 de lei și 1 milion de lei.

„e) Prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, primirea la muncă a uneia sau a mai multor persoane fără încheierea unui contract individual de muncă, potrivit art. 16 alin. (1), se sancționează cu amendă cuprinsă între 40.000 lei și 1.000.000 lei”, conform proiectului de Lege.

Potrivit legislației în vigoare (Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii) angajatorii care primesc la muncă persoane fără a încheia un contract individual de muncă pot fi sancționați cu amendă „de 20.000 lei pentru fiecare persoana astfel identificată, fără a depăși valoarea cumulată de 200.000 lei”.

În expunerea de motive se arată că utilizarea muncii nedeclarate generează efecte negative asupra bugetului de stat, asupra bugetului asigurărilor sociale de stat și afectează drepturile fundamentale ale angajaților.

„Având în vedere obligația Guvernului de a conduce politica fiscal-bugetară în mod prudent pentru a gestiona resursele şi obligațiile bugetare, precum şi riscurile fiscale de o manieră care să asigure sustenabilitatea poziţiei fiscale pe termen mediu şi lung, precum şi predictibilitatea politicii fiscal-bugetare pe termen mediu, în scopul menţinerii stabilităţii macroeconomice, ţinând cont de necesitatea păstrării echilibrelor bugetare prin adoptarea de măsuri menite să limiteze creşterea cheltuielilor bugetare permanente impune adoptarea de măsuri în vederea stabilirii cadrului normativ privind înăsprirea regimului sancționator pentru angajatorii care utilizează muncă fără forme legale (muncă nedeclarată), în lipsa acestor măsuri se pot genera efecte negative, atât asupra bugetului de stat, cât și asupra bugetului asigurărilor sociale de stat precarizând locurile de muncă prin afectarea unor drepturi fundamentale ale salariaților (dreptul la munca, dreptul la șomaj etc)”, conform Expunerii de motive.

Amintim că StartupCafe.ro a scris în urmă cu o zi că acest proiect revizuit, parte a Pachetului 2 de măsuri pe care guvernul condus de Ilie Bolojan își va asuma răspunderea în Parlament, include și alte schimbări importante: creșterea impozitului pe tranzacțiile cu crypto la 16%, stabilirea capitalului social al SRL-urilor în funcție de cifra de afaceri netă, precum și majorarea cotelor de impozit aplicabile veniturilor obținute din transferul titlurilor de valoare.

