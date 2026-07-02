Transportatorii cer din nou reducerea accizei la motorină: „Motorina s-a scumpit cu 56 de bani, deși petrolul s-a ieftinit”

Federația Operatorilor Români de Transport (FORT) solicită Guvernului și Parlamentului reintroducerea, până la 30 septembrie 2026, a reducerii accizei la motorină cu 30 de bani/litru, după expirarea facilității fiscale la 1 iulie. Organizația susține că motorina s-a scumpit cu aproximativ 56 de bani/litru în ultimele două săptămâni, deși cotațiile internaționale ale petrolului au scăzut, și avertizează că operatorii de transport nu mai pot absorbi noile costuri fără efecte asupra investițiilor, locurilor de muncă și competitivității.

FORT: România a renunțat la facilitate, în timp ce alte state au păstrat măsurile de sprijin

Federația Operatorilor Români de Transport arată că, după izbucnirea conflictului din Iran și creșterea cotațiilor internaționale ale petrolului, mai multe state europene au intervenit pentru limitarea impactului asupra prețului carburanților, prin reducerea TVA, diminuarea accizelor sau plafonarea prețurilor ori a adaosurilor comerciale.

România s-a numărat inițial printre acestea, însă, începând cu 1 iulie 2026, nu a mai prelungit reducerea accizei la motorină cu 30 de bani/litru, în ciuda solicitărilor repetate formulate de FORT.

Organizația susține că România se află în prezent printre statele europene cu cele mai ridicate accize la motorină și afirmă că eliminarea facilității fiscale îi dezavantajează pe transportatorii români în raport cu operatorii din țările vecine care au decis să mențină măsurile de protecție.

„Motorina s-a scumpit cu 56 de bani, deși barilul a scăzut”

Potrivit FORT, evoluția din ultimele zile ridică semne de întrebare privind modul în care scăderea cotațiilor internaționale ale petrolului se reflectă în prețurile de la pompă.

„Observăm că, deși prețul barilului de petrol a înregistrat o scădere semnificativă în ultimele zile, această evoluție nu s-a reflectat proporțional în prețul carburanților la pompă. Dimpotrivă, în ultimele 2 săptămâni motorina s-a scumpit cu aproximativ 20 de bani/litru, iar de la 1 iulie s-a adăugat încă 36 de bani/litru, ca efect al expirării reducerii de acciză (în total, 56 de bani în plus, deși barilul a scăzut)”, se arată în comunicatul organizației.

Transportatorii spun că nu pot transfera costurile în tarife

FORT susține că transportatorii de marfă pot recupera doar într-o măsură limitată scumpirea carburanților, deoarece mai puțin de o treime dintre contractele existente conțin clauze de indexare în funcție de evoluția prețului motorinei.

În același timp, operatorii de transport persoane nu pot majora prețul biletelor fără riscul unei noi scăderi a cererii, într-un context în care numărul călătoriilor este deja cu peste 30% mai mic decât în aceeași perioadă a anului trecut, potrivit organizației.

FORT avertizează asupra efectelor pentru industrie

Federația afirmă că menținerea actualei situații ar putea avea consecințe directe asupra sectorului transporturilor.

Printre efectele invocate se numără creșterea numărului de insolvențe și falimente, pierderea competitivității operatorilor români pe piața europeană, amânarea investițiilor și îmbătrânirea parcului auto, reducerea cheltuielilor pentru întreținerea și siguranța vehiculelor, scăderea calității serviciilor și imposibilitatea majorării salariilor cel puțin în ritmul inflației, ceea ce ar putea accentua migrația șoferilor profesioniști către alte state.

Solicitarea adresată Guvernului și Parlamentului

În actualele condiții, FORT cere autorităților reintroducerea și prelungirea până la 30 septembrie 2026 a reducerii accizei la motorină cu 30 de bani/litru.

„FORT solicită Guvernului României și Parlamentului adoptarea de urgență a măsurilor necesare pentru reintroducerea și prelungirea până la 30 septembrie 2026, a reducerii accizei la motorină cu 30 de bani/litru, astfel încât economia românească, transportatorii și cetățenii să beneficieze de un nivel minim de protecție într-o perioadă marcată de volatilitate pe piețele energetice”, se arată în comunicatul transmis de Federația Operatorilor Români de Transport.

Organizația precizează că își menține disponibilitatea de a participa la un dialog cu Guvernul și Parlamentul pentru identificarea unor soluții care să protejeze competitivitatea economiei românești și să limiteze efectele scumpirilor asupra populației.

