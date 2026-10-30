Summitul de Fiscalitate și Tehnologie: înscrierile au început. Participarea este GRATUITĂ

Camera Consultanților Fiscali organizează cea de-a doua ediție a Summitului de Fiscalitate și Tehnologie. Evenimentul are loc în perioada 10-11 noiembrie, la Romexpo, în cadrul GoTech World.

Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, și Adrian Nica, președintele ANAF vor participa la un panel moderat de Dan Manolescu, președintele Camerei Consultanților Fiscali.

Într-un panel dedicat, va vorbi și Reinhard Biebel, Head of Unit Direct Tax Policy & Cooperation DG TAXUD la Comisia Europeană.

Summitul aduce împreună consultanți fiscali, contabili, auditori, avocați, evaluatori, antreprenori, reprezentanți ai companiilor și furnizori de tehnologie, facilitând schimbul de experiență și dezvoltarea unor noi colaborări profesionale.

Printre subiectele aflate pe agenda evenimentului:

Cum îți dezvolți firma de contabilitate și consultanță fiscală într-un mediu aflat în continuă transformare

Bonul digital, plata instant și raportările către ANAF: impactul asupra comercianților, clienților și profesioniștilor contabili

Valorificarea datelor fiscale: oportunități pentru companii și administrația fiscală

Reforma fiscală europeană: simplificare la nivelul Uniunii Europene, provocări la nivel național

Ce urmăresc fondurile de investiții atunci când analizează companii din sectorul financiar-contabil

De la PFA la SRL: soluții de finanțare și tehnologii care susțin dezvoltarea afacerii

Cum influențează inteligența artificială profesia financiar-contabilă și ce oportunități deschide pentru profesioniști

Participarea este exclusiv fizică, astfel încât toate sesiunile, dezbaterile și oportunitățile de interacțiune vor putea fi urmărite doar la fața locului.

Persoanele interesate se pot înscrie GRATUIT aici: https://myconnector.ro/tax-technology-summit/2460/tickets

Ce vei găsi la Summit

Participanții vor avea ocazia să discute direct cu reprezentanți ai ANAF și Ministerului Finanțelor, prezenți inclusiv printr-un stand dedicat.

Totodată, vor putea descoperi cele mai noi soluții pentru contabilitate, raportare fiscală și financiară, integrarea cu SPV și e-Factura, managementul documentelor, ERP-uri și automatizarea proceselor.

Într-un spațiu special amenajat, vor fi demonstrații live și vor putea testa soluții și instrumente digitale dedicate profesioniștilor din domeniul financiar-contabil, fiscal și al administrării afacerilor. Furnizorii de tehnologie vor prezenta aplicații, platforme și tool-uri care contribuie la automatizarea proceselor, creșterea eficienței și adaptarea la noile cerințe de digitalizare.

La prima ediție au participat peste 1.400 de persoane, iar GoTech World a reunit peste 15.000 de vizitatori din mediul de afaceri, confirmând interesul crescut pentru transformarea digitală și inovație.