Breșă la Revolut: au fost divulgate informaţii sensibile ale clienţilor aplicației financiare 

Aplicația financiară Revolut, care are 80 de milioane de clienți la nivel mondial, din care aproape 5 milioane în România, a confirmat că informaţii sensibile ale unor utilizatori au fost divulgate către o terţă parte neautorizată, relatează Reuters, citată duminică de News.ro.

Incidentul de securitate a avut loc după ce banca digitală primise solicitări frauduloase trimise de pe un domeniu de e-mail al unei agenţii guvernamentale, a declarat un purtător de cuvânt al companiei.

„Imediat ce am depistat acest lucru, am blocat adresa şi am alertat agenţia guvernamentală relevantă, precum şi agenţiile de aplicare a legii, autorităţile de protecţie a datelor şi autorităţile de reglementare financiară”, a spus purtătorul de cuvânt.

„Sistemele Revolut şi fondurile clienţilor nu au fost afectate”, a precizat purtătorul de cuvânt, fără a dezvălui numărul exact de persoane afectate de această breşă de securitate.

Datele compromise includ data naşterii clienţilor, adresele poştale şi de e-mail, precum şi numerele de telefon, alături de copii ale documentelor de identitate ale acestora, inclusiv paşapoarte şi permise de conducere, potrivit unui articol publicat de site-ul TechCrunch. Datele ar fi putut include, de asemenea, selfie-uri de verificare, extrase de cont şi istoricul tranzacţiilor, potrivit sursei.

Revolut, cu sediul în Londra, are peste 80 de milioane de clienţi la nivel mondial şi îşi desfăşoară activitatea ca bancă în peste 30 de ţări.

Revolut are în plan o eventuală listare la bursă şi vizează o valoare de până la 200 de miliarde de dolari. Este una dintre cele mai de succes companii europene din domeniul fintech, fără sucursale bancare fizice.

Revolut a fost fondat în anul 2015, la Londra, de finanțistul de origine rusă Nikolay Storonsky și programatorul ucrainean Vlad Yatsenko.

Compania are circa 5.000 de salariați la nivel mondial.

Revolut funcționează în Uniunea Europeană pe baza unei licențe bancare emise în Lituania pentru banca Revolut Bank UAB. La finalul anului 2024, s-a deschis sucursala din România a Revolut Bank UAB. Astfel, clienții din România au migrat la entitatea românească, primind IBAN românesc propriu Revolut.

În septembrie 2025, Revolut Bank UAB a numit-o pe Florina Moisei în rolul de country manager al sucursalei sale locale, Revolut Bank UAB Vilnius Sucursala București.

În 3 septembrie 2026, Revolut a anunțat și obținerea aprobării condiționate de la Office of the Comptroller of the Currency (OCC) din SUA pentru licență bancară națională în Statele Unite, un salt major pentru banca digitală, având în vedere dimensiunile considerabile ale pieței americane.