Festivalul românesc de muzică Untold vrea să atragă investiții prin SeedBlink. Peste 9 milioane EUR, deja asigurate

Festivalul românesc de muzică Untold anunță, miercuri, că lansează o rundă de atragere de investiții prin platforma SeedBlink, peste 9 milioane EUR fiind deja asigurate, conform unui comunicat publicat de agenția de știri Agerpres.

Untold susține că astfel, investitorii individuali și susținătorii festivalului pot participa la dezvoltarea brandului. Untold vizează să devină următorul „unicorn” românesc, adică o companie care ajunge să fie evaluată la cel puțin 1 miliard de dolari, în urma unei investiții private (înainte de listarea pe bursă).

„Untold a demonstrat că un brand creat în România poate concura la cel mai înalt nivel pe scena globală. Astăzi intrăm într-o nouă etapă, în care construim un grup internațional de entertainment și oferim comunității care ne-a susținut de-a lungul anilor oportunitatea de a participa activ la această creștere și poveste de succes. Untold are șansa reală de a deveni următorul Unicorn românesc”, menționează Bogdan Buta, Fondator si CEO al Untold Universe.

Persoanele interesate să afle mai multe informații despre oportunitatea de investiție și despre condițiile campaniei se pot înregistra pe platforma dedicată, la invest.untold.com.

Prima rundă de investiții va fi deschisă începând cu data de 8 iulie și va fi disponibilă exclusiv persoanelor înregistrate în prealabil.

Untold își propune dezvoltarea unei rețele globale de minimum 20 de mega-festivaluri și a altor proiecte de divertisment în peste 30 de țări.

Untold se extinde în America Latină

În următorii cinci ani, compania vrea să accelereze procesul de internaționalizare prin dezvoltarea unor noi festivaluri și parteneriate strategice pe mai multe continente.

Următoarea extindere confirmată va avea loc în America Latină, în Columbia, unde se va organiza un nou festival Untold începând cu 2027. În paralel, compania poartă discuții avansate pentru dezvoltarea unor proiecte și în Brazilia, precum și în alte piețe strategice precum Statele Unite ale Americii, Canada, Japonia, China, India, Coreea de Sud, Egipt, Spania și Grecia.

Untold SRL este controlată integral de Untold Universe, deținută de Novus Capital (99,99%) și Sebastian Dorel Ferent (0,00002%), Novus Capital fiind la rândul său deținută 100% de Ioan Bogdan Buta. În 2024, compania a înregistrat o scădere a afacerilor de 78%, până la 5,499 milioane lei, în timp ce pierderea netă s-a redus cu 23%, la 4,721 milioane lei, conform Profit.ro.

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