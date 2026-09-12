Telefoanele smart la preț sub 100 dolari devin tot mai rare, din cauza cererii mari de cipuri pentru AI

Smartphone-urile cu preţuri sub 100 de dolari încep să dispară rapid de pe piaţă, deoarece boom-ul inteligenţei artificiale a provocat o scumpire puternică a memoriilor, făcând telefoanele ieftine tot mai puţin rentabile pentru producători, potrivit CNBC, citat de News.ro.

La nivel mondial au fost livrate anul trecut aproximativ 173 de milioane de smartphone-uri sub 100 de dolari, însă în trimestrul al doilea din 2026 livrările din această categorie au scăzut cu aproape 60% faţă de anul precedent, potrivit IDC.

Producătorii de cipuri acordă prioritate memoriilor mai profitabile destinate infrastructurii AI, reducând oferta disponibilă pentru smartphone-uri. În cazul telefoanelor care costă sub 200 de dolari, memoria reprezintă acum aproape 60% din costul componentelor, potrivit Omdia.

„Telefoanele din gama inferioară devin nerentabile de produs”, a declarat Bryan Ma, vicepreşedinte IDC pentru cercetarea dispozitivelor.

Producătorii chinezi răspund prin eliminarea modelelor foarte ieftine şi orientarea către segmente mai scumpe. La Xiaomi, telefoanele sub 100 de dolari reprezentau 27,7% din livrările globale în prima jumătate din 2025, dar numai 11,2% un an mai târziu, iar preţul mediu de vânzare al companiei a crescut cu aproximativ 30% faţă de 2023, la 197 de dolari.

Tendinţa ar putea continua chiar dacă deficitul de memorii se atenuează: analiştii consideră că producătorii de cipuri au puţine motive să mărească investiţiile în capacităţi destinate segmentului ieftin, astfel încât preţurile smartphone-urilor sunt puţin probabil să revină la nivelurile din 2024 sau începutul lui 2025.