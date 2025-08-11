Microsoft renunță la aplicația sa de scanare de documente Lens, în favoarea Microsoft 365 Copilot

Aplicația de scanare de documente și cărți de vizită Microsoft Lens va fi retrasă de pe dispozitivele cu iOS și Android în următoarele luni, utilizatorii fiind redirecționați către aplicația principală Microsoft 365 Copilot, potrivit TechCrunch.

Conform unei pagini de asistență Microsoft, Lens va fi retrasă începând cu data de 15 septembrie, apoi scoasă din magazinele de aplicații App Store și Google Play pe 15 noiembrie. Utilizatorii aplicației vor mai putea scana cu aplicația până pe 15 decembrie 2025, dată după care scanarea nu va mai funcționa, dar utilizatorii vor mai putea accesa istoricul atât timp cât au Microsoft Lens instalat.

Microsoft Lens, cunoscut atunci sub numele de Office Lens, a fost lansat în 2015 și a evoluat dintr-o aplicație concepută inițial pentru dispozitivele Windows Phone.

Lens transforma orice notiță, scrisă de mână sau de altă natură, document, chitanță, carte de vizită sau desene și notițe de pe o tablă albă în formatul de fișier la alegere, cum ar fi PDF, Word, PowerPoint, Excel sau imagini.

Aplicația Microsoft 365 Copilot nu are anumite funcții avansate, cum ar fi salvarea scanărilor direct în OneNote, Word sau PowerPoint și salvarea scanărilor de cărți de vizită în OneNote. Totodată, lipsesc și funcții de accesibilitate cum ar fi citirea cu voce tare și integrarea „Immersive Reader”.