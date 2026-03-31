Meta testează abonament plătit pe Instagram: funcții „invizibile” pentru Story-uri

Meta a început testarea unui abonament premium pe Instagram, numit Instagram Plus, în mai multe țări, oferind utilizatorilor obișnuiți acces la funcții exclusive, scrie techcrunch.com.

Mișcarea vine la doar două luni după ce compania anunța că pregătește noi modele de monetizare pentru Instagram, Facebook și WhatsApp.

Printre cele mai interesante funcții se numără posibilitatea de a vizualiza Story-uri fără ca autorul să știe, dar și acces la statistici suplimentare, cum ar fi numărul de persoane care îți revăd Story-urile.

Inițiativa vine în contextul în care platforme precum Snapchat și X au demonstrat deja că abonamentele pe rețelele sociale pot atrage milioane de utilizatori plătitori.

Ce oferă Instagram Plus

Abonamentul aduce mai multe opțiuni de control și vizibilitate pentru Story-uri:

vizualizarea Story-urilor în mod anonim

acces la numărul de re-vizionări ale propriilor Story-uri

liste nelimitate de audiență (în loc de doar „Prieteni apropiați”)

prelungirea Story-urilor cu încă 24 de ore

evidențierea unui Story o dată pe săptămână pentru vizibilitate crescută

„Superlike” animat pentru Story-urile altor utilizatori

căutare rapidă în lista celor care au vizualizat Story-ul

Deși Meta nu a confirmat oficial țările unde are loc testul, informațiile din online indică Mexic, Japonia și Filipine. Prețurile sunt relativ reduse: aproximativ 1–2 dolari pe lună, în funcție de piață.

Compania spune că va continua testele înainte de o lansare mai largă.

Important: acest abonament este diferit de Meta Verified, care se adresează creatorilor și companiilor și include beneficii precum badge de verificare și protecție împotriva conturilor false.

Chiar dacă noul produs ar putea aduce venituri suplimentare pentru Meta, există deja reacții negative din partea unor utilizatori, care invocă „oboseala abonamentelor” tot mai răspândită în mediul online.