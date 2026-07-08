Meta (Facebook) lansează primul model AI de generare de imagini

Meta continuă înlocuirea vechilor modele lingvistice Llama cu noua serie Muse, iar cel mai nou pas este lansarea Muse Image, un model ce poate fi folosit pentru a genera imagini, potrivit News.ro.

Dezvoltat de Superintelligence Labs, Muse Image permite utilizatorilor să genereze imagini pe baza comenzilor scrise. Modelul foloseşte raţionament pentru a înţelege mai bine comenzile şi poate realiza căutări online pentru context.

Noul model va fi disponibil în aplicaţia Meta AI şi pe toate platformele sociale ale companiei, de la Facebook şi Instagram la WhatsApp. În cadrul acestora, generarea poate porni şi de la imaginile altor utilizatori - o decizie care deja a stârnit nemulţumiri.

Utilizatorii Instagram, de exemplu, vor trebui să caute şi să bifeze o opţiune specială prin care să blocheze folosirea propriilor fotografii de AI-ul Meta.

Compania spune că imaginile generate cu Muse Image includ un sistem invizibil de marcare, numit Content Seal, pentru a identifica cu uşurinţă imaginile artificiale.

În plus, Meta a creat o aplicaţie web unde se poate verifica dacă o imagine a fost realizată sau nu cu Muse Image.

Totodată, compania a anunţat că lucrează şi la un model similar pentru conţinut video, numit Muse Video, ce va fi lansat ulterior.