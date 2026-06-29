Memoriile vor continua să se scumpească

Preţurile memoriilor vor continua să crească abrupt în cursul acestui an, iar trendul este aşteptat să continue şi anul viitor, existând speranţe de stabilizare abia pentru 2028, potrivit unei analize citate de News.ro.

Conform unei cercetări de piaţă realizate de Jefferies Equity Research, memoriile se vor scumpi în al treilea trimestru cu 40% - 50%.

Acelaşi trend va continua şi în ultimul trimestru al anului, când nivelul de creştere al preţurilor memoriilor este aşteptat să fie undeva între 30% şi 40%.

Analiştii de la Jefferies Equity Research se aşteaptă ca scumpirile să continue şi anul viitor. În 2027, se aşteaptă că preţurile memoriilor să crească cu alte 40-45 de procente.

Abia în 2028 este aşteptată o scădere cu 15-20% a preţurilor, dacă aşteptările privind creşterea capacităţii de producţie vor creşte aşa cum se anticipează.

În prezent, jumătate din întreaga capacitate a producătorilor de memorii este alocată unor contracte pe termen lung cu cele mai mari companii de tehnologie.

Acestea le folosesc pentru centrele de date necesare inteligenţei artificiale şi de aici vine cererea foarte mare pentru memorii, care a dus la scumpirea acestora.

Scumpirea memoriilor a atras şi este posibil să atragă în continuare scumpirea produselor care depind de acestea, inclusiv laptopuri şi smartphone-uri.