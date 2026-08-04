Mega-fondul Scaleup Europe, de până la 5 miliarde EUR, începe să investească în companii tech

Comisia Europeană a anunțat, marți, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe, că a finalizat etapele juridice pentru instituirea Fondului Scaleup Europe, cu o valoare totală-țintă de până la 5 miliarde de euro, care va începe astfel să finanțeze companiile europene de tehnologie care se află în stadiu de extindere.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat:

„Atunci când Europa investește în inovatorii săi, Europa investește în viitorul său. Acesta este obiectivul fondului nostru Scaleup Europe. Începând de astăzi, se va asigura că întreprinderile noastre în curs de extindere pot găsi ceea ce au nevoie chiar aici, în Europa, pentru a deveni întreprinderi de prim rang la nivel mondial. Transformarea inovării europene în avantajul nostru competitiv.”

Odată cu adoptarea documentației juridice a fondului, Fondul Scaleup Europe este instituit ca parte a Fondului Consiliului European pentru Inovare. Firma de investiții suedeză EQT Group și-a asumat rolul de administrator de investiții și este în prezent împuternicită să ia decizii de investiții în mod independent și în condițiile pieței.

EQT a fost selectat printr-un proces competitiv, la nivel european.

Într-un interviu pentru StartupCafe, șeful Comitetului de Investiții al noului fond Scaleup Europe, Christian Sinding, a declarat că fiecare rundă de investiții va fi în jurul a 30-300 milioane EUR.

„Căutăm cei mai buni antreprenori pe care îi putem găsi în Europa. Și vor fi un anumit număr de investiții în AI, aplicații AI, afaceri bazate pe AI, tehnologie spațială și dual-use, științele vieții, deep-tech și chiar robotică. Deci este un spațiu destul de larg și căutăm cei mai buni fondatori și companii care pot deveni lideri globali în domeniul lor” - a mai spus reprezentantul EQT Group, pentru comunitatea antreprenorială StrartupCafe.ro, în luna iunie 2026.

Când se fac primele investiții din Scaleup Europe Fund

Fondul este acum în măsură să funcționeze la capacitate maximă, investind direct în principalele companii tech europene aflate în curs de extindere.

Capitalul public și cel privat își unesc forțele pentru întreprinderile europene în curs de extindere

„Primele investiții sunt așteptate în următoarele săptămâni”, potrivit Comisiei Europene. Fondul va sprijini întreprinderile care se extind în domenii tehnologice critice, inclusiv inteligența artificială, tehnologiile cuantice, biotehnologia și tehnologiile curate.

Grupul de investitori fondatori reunește o coaliție puternică de parteneri publici și privați, inclusiv Novo Holdings, EIFO (Fondul de Export și Investiții al Danemarcei), CriteriaCaixa, Santander/Mouro Capital, Fondazione Compagnia di San Paolo împreună cu Intesa Sanpaolo și Fondazione Cariplo, APG Asset Management în numele fondului de pensii olandez ABP, Wallenberg Investments și Allianz, alături de Comisie. Colectarea de fonduri va continua cu scopul de a atinge obiectivul de aproximativ 5 miliarde EUR.

Fondul Scaleup Europe a fost anunțat de președinta von der Leyen în discursul său din 2025 privind starea Uniunii, pentru a contribui la asigurarea faptului că cele mai promițătoare întreprinderi din Europa pot deveni lideri mondiali. Deși Europa dispune de o excelență științifică puternică și de o rezervă solidă de întreprinderi nou-înființate, multe întreprinderi cu potențial ridicat au fost nevoite să caute în străinătate capitalul necesar pentru a se extinde. Fondul a fost creat pentru a contribui la eliminarea acestui decalaj și la menținerea valorii inovării europene în Europa.

Investițiile UE în fond sunt susținute de Orizont Europa,considerat cel mai mare program public de cercetare din lume.