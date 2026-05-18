A fost desemnat managerul fondului european de 5 miliarde EUR pentru companii deep tech: firma de investiții suedeză EQT

Uniunea Europeană și alți investitori au lansat un fond european de 5 miliarde de euro, denumit Scaleup Europe Fund, destinat finanțării companiilor europene de tehnologii avansate (deep tech) aflate în expansiune (scale-up), iar acum a fost desemnat și managerul acestui fond: firma de investiții suedeză EQT.

Consiliul Fondului European pentru Inovare (EIC Fund Board) a ales EQT drept consultant pentru investiții și administrator al Scaleup Europe Fund, în urma unui proces de selecție „riguros și extrem de competitiv” pentru a conduce inițiativa UE de 5 miliarde EUR, concepută pentru a sprijini cele mai inovatoare companii europene deep tech aflate în faza de scalare, a anunțat Comisia Europeană, luni.

Ca element central al Strategiei UE pentru Startup-uri și Scaleup-uri, Scaleup Europe Fund este cel mai mare fond de acest tip mobilizat vreodată în Europa.

Acesta va furniza capital esențial pentru creștere companiilor cu potențial ridicat din sectoare strategice deep tech, inclusiv inteligență artificială, calcul cuantic, tehnologii dual-use, energie curată, tehnologie spațială, biotehnologie și inovație medicală.

Astfel, UE încearcă să rămână „în avangarda leadershipului tehnologic global”. Fondul este conceput pentru a acoperi deficitul de finanțare în etapele târzii de dezvoltare și pentru a încuraja cele mai promițătoare companii europene aflate în scalare să aleagă să rămână în Europa.

Managerul de fond desemnat, EQT, este o organizație globală cu rădăcini europene și aduce o „expertiză excepțională în investiții de tip growth equity pentru companii tehnologice cu potențial ridicat”, consideră CE.

Astfel, EQT este în poziția de a „identifica, executa și susține activ investițiile fondului în companii aflate în faza de creștere”, potrivit Comisiei Europene.

Decizia de luni „deschide calea” pentru lansarea operațională a Fondului de 5 miliarde de euro, iar acordurile contractuale finale și aprobările necesare sunt acum în curs de finalizare.

„Suntem mândri că ni s-a oferit oportunitatea de a conduce Scaleup Europe Fund și conștienți de responsabilitatea care vine odată cu acest rol. Acesta este un moment important pentru Europa, într-o perioadă critică. Europa și-a demonstrat capacitatea de a crea companii tehnologice de succes aflate în stadii incipiente; provocarea acum este să transforme aceste afaceri în lideri globali, păstrându-le în același timp rădăcinile europene”, a declarat, într-un comunicat separat, Per Franzén, CEO și Managing Partner la EQT.

„Timp de mai bine de un deceniu am construit platforma EQT pentru investiții în stadii incipiente - prin lansarea strategiilor Ventures și Growth și prin achiziția LSP, unul dintre principalii investitori europeni în științele vieții - pentru a ajuta startup-urile europene din tehnologie și life sciences să își atingă întregul potențial. Scaleup Europe Fund reprezintă cel mai nou pas în această direcție. Acum așteptăm cu interes să colaborăm cu întregul ecosistem tehnologic european pentru a construi un viitor mai bun pentru toți”, a completat șeful EQT.

Printre alții, și un antreprenor de origine română a primit finanțare de la EQT Ventures. În 2021, Linearity, un startup fondat în Germania, de Vladimir Dănilă, a obținut o investiție de capital de risc de 20 de milioane de dolari, condusă de EQT Ventures, cu participarea 468 Capital, un fond de investiții german. Linearity a dezvoltat o platformă digitală de grafică pentru designeri, marketeri și artiști, denumită Vectornator.

Ce urmează: primele investiții, din toamna anului 2026

EQT și EIC Fund vor finaliza acum acordurile juridice fundamentale ale Fondului, care acoperă structura, guvernanța și cadrul său investițional.

Angajamentele formale ale investitorilor fondatori avansează prin propriile procese interne de due diligence și aprobare la nivel de consiliu de administrație, în paralel cu finalizarea documentației juridice a Fondului. Se estimează că aceste procese vor fi încheiate în următoarele săptămâni, pregătind terenul pentru prima închidere a fondului și pentru începerea activității investiționale.

Scaleup Europe Fund și administratorul fondului vor fi prezentați în cadrul EIC Summit din 3 iunie 2026.

Scaleup Europe Fund este programat să realizeze primele investiții în toamna anului 2026, potrivit comunicatului.

Fondul este conceput pe baze comerciale, cu o structură de guvernanță conformă standardelor pieței și cu independența necesară pentru a lua decizii pe criterii comerciale. Dimensiunea țintă a fondului a fost stabilită la 5 miliarde EUR. Dimensiunea efectivă a fondului depinde de rezultatul procesului de atragere de capital și poate fi mai mare sau mai mică decât ținta stabilită; limita maximă („hard cap”) a fondului va fi stabilită ulterior. EQT va face o investiție semnificativă din propriul capital în Fond.

Alături de Comisia Europeană, grupul investitorilor fondatori ai Fondului include Novo Holdings, EIFO (Export and Investment Fund of Denmark), CriteriaCaixa, Santander/Mouro Capital, Fondazione Compagnia San Paolo / Intesa Sanpaolo / Fondazione Cariplo, APG Asset Management (acționând în numele fondului olandez de pensii ABP) și Allianz. După finalizarea procesului competitiv de selecție a administratorului, EQT și investitorii fondatori vor definitiva documentația rămasă, structura și pașii de reglementare necesari înainte de lansarea oficială a fondului.

Decizii de investiții bazate pe inteligență artificială

Ted Persson și Victor Englesson, parteneri în cadrul firmei de investiții EQT, sunt propuși drept co-responsabili ai echipei de consultanță pentru Scaleup Europe Fund.

De asemenea, Christian Sinding, Institutional Partner la EQT, este propus ca președinte al Comitetului de Investiții.

Într-un comunicatul său, EQT spune că își va concentra strategia de investiții pe companii europene de tehnologie nelistate la bursă, începând cu runde de finanțare de serie B. De menționat că, de regulă, o rundă de serie B presupune o finanțare de 20-40 de milioane de euro sau mai mult într-o companie, în Europa.

Managerul de fond afirmă că, în deciziile de investiții, va folosi platforma extinsă a EQT, inclusiv Motherbrain, pentru identificare și analiză de portofoliu bazate pe inteligență artificială, un cadru structurat pentru activarea parteneriatelor comerciale corporate și rețeaua de consultanți industriali a EQT.

Cu active totale administrate în valoare de 269 de miliarde de euro, EQT se prezintă drept „cel mai mare investitor european în piețe private”. Scaleup Europe Fund va continua angajamentul pe termen lung al EQT față de tehnologia europeană, completând platforma sa existentă de investiții în stadii incipiente, activă în domeniile Ventures, Growth și Life Sciences, a menționat firma suedeză.

Ted Persson, partener la EQT și propus co-responsabil al echipei de consultanță pentru Scaleup Europe Fund, a declarat:

„Pentru a valorifica pe deplin potențialul Scaleup Europe Fund va fi nevoie de parteneriate în întregul ecosistem. Invităm investitori, companii, factori de decizie și instituții să ni se alăture în această inițiativă pentru a transforma fondul într-un proiect cu adevărat transformator pentru întreaga Europă. Ambiția noastră este ca Scaleup Europe Fund să însemne mai mult decât capital; vrem să fie un catalizator pentru ecosistemul extins, stimulând parteneriate corporate, consolidând rețelele de talente și încurajând colaborarea suplimentară dintre sectorul public și cel privat.”

„Scaleup Europe Fund va colabora cu cei mai ambițioși fondatori din Europa care construiesc campioni globali în diverse tehnologii strategice. Este esențial pentru competitivitatea pe termen lung a Europei ca acești fondatori să aibă succes și vom folosi toate resursele noastre globale pentru a-i ajuta să câștige”, a adăugat Victor Englesson, partener la EQT și propus co-responsabil al echipei de consultanță pentru Scaleup Europe Fund. „Scaleup Europe Fund completează platforma existentă a EQT și abordarea sa pe termen lung de susținere a companiilor prin capital, capabilități și conexiuni în ecosistem necesare pentru extinderea globală.”

Ekaterina Zaharieva (Bulgaria), comisar european pentru Startup-uri, Cercetare și Inovare, a declarat:

„Competitivitatea Europei depinde de capacitatea noastră de a scala propria inovație, în propriile noastre sectoare strategice, cu propriul nostru capital. Scaleup Europe Fund este pasul nostru curajos înainte, prin care reunim capital public și privat în jurul unei viziuni comune pentru leadership european. Cu noul administrator de fond selectat și o coaliție formată din unii dintre cei mai respectați investitori europeni pe termen lung, acesta este dovada a ceea ce poate realiza Europa atunci când își aliniază resursele.”

Scaleup Europe Fund caută „cele mai promițătoare companii europene”

Scaleup Europe Fund va sprijini „cele mai promițătoare companii europene”, în etapele în care acestea „au nevoie de capital pentru creștere”, susține Comisia Europeană în comunicatul său.

Obiectivul fondului este să elimine deficitul de finanțare din etapele târzii de dezvoltare, care a „forțat prea des” companiile europene aflate în fază de scalare să plece în afara Europei în căutare de finanțare.

Astfel, UE spune că prin acest fond va încuraja, în schimb, companiile deep-tech europene să rămână în Europa.

Fondul face parte din structura existentă a EIC Fund și va fi administrat de un manager de fond privat, bazat pe principii de piață, asigurând astfel independența și caracterul comercial al deciziilor de investiții. Comisia Europeană și investitori privați de top din întreaga Europă și-au exprimat împreună intenția de a crea Scaleup Europe Fund în octombrie 2025. O nouă rundă de atragere de capital, coordonată de administratorul de fond selectat, este anticipată în a doua jumătate a anului 2026, urmând să deschidă Fondul către investitori suplimentari aliniați obiectivelor sale, menținând în același timp o ancorare europeană puternică în baza de investitori.