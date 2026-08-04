Banca Transilvania și alte patru bănci susțin dezvoltarea MOOV printr-o finanțare de 187 milioane EUR

Banca Transilvania, împreună cu UniCredit Bank, Raiffeisen Bank, ING Bank și EximBank, susține dezvoltarea companiei românești MOOV printr-o finanțare sindicalizată de 187 de milioane de euro. Finanțarea susține planurile de creștere ale companiei și extinderea accesului la soluții moderne de mobilitate în România.

Noua facilitate refinanțează un credit sindicalizat de 110 milioane de euro și crește cu peste 70% capacitatea de finanțare MOOV. O parte dintre condițiile creditului sunt corelate cu obiectivele de sustenabilitate ale companiei, ceea ce reflectă preocuparea acesteia pentru o dezvoltare durabilă și pe termen lung.

Banca Transilvania se numără printre băncile care au coordonat acordarea și structurarea finanțării, având totodată rolul de coordonare a relației dintre bănci și companie odată cu acordarea creditului. Asistența juridică a fost asigurată de Filip & Company pentru consorțiul de bănci și de Stoica, Popa & Asociații pentru MOOV.

„Prin această finanțare susținem dezvoltarea unui jucător important din domeniul leasingului operațional și al soluțiilor de mobilitate, o companie care îmbină creșterea sustenabilă cu performanța operațională. Credem în modelele de afaceri care generează valoare pe termen lung, contribuie la reducerea impactului asupra mediului și sprijină tranziția către o economie mai verde. Această tranzacție reafirmă angajamentul Băncii Transilvania de a susține companiile inovatoare care integrează principiile sustenabilității în strategia de dezvoltare și contribuie la construirea unui viitor mai responsabil”, spune Cosmin Călin, Director General Adjunct Large Corporate, Banca Transilvania.

MOOV este o companie românească specializată în leasing operațional și soluții de mobilitate, construită în jurul tehnologiei și al unei experiențe simple pentru clienți. Prin servicii integrate, procese digitale și flexibilitate contractuală, MOOV oferă companiilor și persoanelor fizice o alternativă modernă la deținerea tradițională a unui autoturism.

Articol susținut de Banca Transilvania