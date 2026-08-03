S-a anunțat a opta ediție Fidelis din 2026: Perioada depunerii banilor și dobânzile acordate la euro și lei

Cea de-a opta ediție Fidelis din acest an se va desfășura în perioada 7-14 august 2026 și vine cu dobânzi de până la 7,5% la emisiunile în lei și de până la 6,3% la cele în euro, anunță, luni, Ministerul Finanțelor.

Cei care vor să-și investească economiile în Programul Fidelis, ediția din august, vor beneficia de dobânzi neimpozabile:

În lei:

de 6,30% - cu scadența la 2 ani

de 7,30% cu scadența la 2 ani pentru donatorii de sânge

de 6,90% cu scadența la 4 ani

de 7,50% cu scadența la 10 ani

În euro:

de 4,00% cu scadența la 3 ani

de 5,00% cu scadența la 3ani pentru donatorii de sânge

de 6,30% cu scadența la 10 ani

Persoanele fizice rezidente și nerezidente cu vârsta peste 18 ani pot subscrie în titlurile de stat Fidelis denominate în lei și în euro prin intermediul băncilor partenere BT Capital Partners, Salt Bank&Banca Transilvania, Banca Comercială Română, B.R.D. – Groupe Société Générale, UniCredit Bank și TradeVille în parteneriat cu Libra Bank, titluri care sunt listate la Bursa de Valori București.

Luna august aduce două tranșe speciale de titluri de stat Fidelis, în lei și în euro, dedicate investitorilor care fac dovada donării de sânge începând cu data de 1 martie 2026.

Aceștia vor beneficia de o dobândă de 7,3% pentru titlurile în lei, cu scadență la 2 ani, și de o dobândă de 5% pentru titlurile în euro, cu scadență la 3 ani.

Donatorii-investitori beneficiază și de praguri minime de subscriere reduse: de la 5.000 de lei la 500 de lei, în limita unui plafon maxim de 100.000 de lei, respectiv de la 1.000 de euro la doar 100 de euro, în limita unui plafon maxim de 20.000 de euro.

Cei care investesc în titlurile de stat Fidelis au următoarele beneficii:

posibilitatea de a vinde titlurile înainte de maturitate, primind dobândă aferentă perioadei de deținere în funcție de prețul primit pe bursă;

veniturile obținute din deținerea titlurilor sunt neimpozabile;

flexibilitate în administrarea și diversificarea portofoliului.

Valoarea nominală a unui titlu de stat Fidelis este de 100 de lei pentru emisiunea în lei și 100 de euro pentru emisiunea în euro, iar pragul minim de subscriere este de 5.000 de lei, respectiv 1.000 de euro.