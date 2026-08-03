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Fonduri UE: Ministerul a lansat un helpdesk pentru antreprenori și alți beneficiari de finanțare, asemănător cu sistemul de tichete din corporații

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Fonduri europene prin Politica de Coeziune
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Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a lansat noua platformă Helpdesk, prin care antreprenorii, ONG-urile și alți beneficiari sau potențiali beneficiari de fonduri europene pot solicita informații relevante, într-un sistem de „tichete” care seamănă cu cel din corporații. 

Noua platformă Helpdesk poate fi accesată la adresa: https://mfe.gov.ro/tichet-unic/ .

MIPE afirmă că prin această platformă  susține „comunicarea directă dintre specialiștii ministerului și beneficiari”. 

Noua platformă Helpdesk MIPE își propune să faciliteze depunerea proiectelor și implementarea acestora. 

„Utilizatorii pot interacționa direct cu specialiștii din cadrul ministerului și pot obține, într-un mod mai rapid și mai facil, răspunsuri la neclaritățile privind apelurile de proiecte, precum și la aspectele întâlnite în procesul de implementare”, susține MIPE. 

Pentru a adresa o întrebare, este necesar să selectați din meniu programul de finanțare sau tipul de asistență de care aveți nevoie.

Platforma facilitează și transmiterea de sesizări de nereguli. Acestea pot fi făcute, inclusiv anonim, prin selectarea opțiunii „Sesizări nereguli” din meniu și, apoi, a programului aferent.

Solicitările transmise prin intermediul vechii platforme Helpdesk până la data de 31 iulie 2026 vor primi în continuare răspuns, nefiind necesară retransmiterea acestora prin intermediul noii platforme.

„Solicitările formulate prin intermediul platformei Helpdesk nu sunt asimilate petițiilor, solicitărilor de informații de interes public sau altor categorii de solicitări supuse unui regim juridic specific și condițiilor stabilite prin actele normative care le reglementează. Aceste categorii de solicitări pot fi transmise la adresele de e-mail indicate în secțiunea Contact”, precizează MIPE. 

Noul Helpdesk a fost dezvoltat în cadrul proiectului „Campanii integrate de comunicare a fondurilor europene nerambursabile”, cod SMIS 323656. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European Plus (FSE+), prin Programul Asistență Tehnică 2021–2027, Prioritatea 2 – „Îmbunătățirea capacității de gestionare și implementare și asigurarea transparenței fondurilor FEDR, FC, FSE+, FTJ”, obiectiv specific „AT_Asistență tehnică”.

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Coofinanțat de
Uniunea Europeană
Acest articol a fost realizat în cadrul proiectului EuSEE (Politica de coeziune a UE în Europa de Sud-Est), cofinanțat de Uniunea Europeană. Opiniile și pozițiile exprimate aparțin exclusiv autorului/autorilor și nu reflectă neapărat opiniile autorității finanțatoare, iar Uniunea Europeană nu poate fi trasă la răspundere pentru acestea.

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