MedLife continuă să investească în tehnologii avansate, inclusiv în inteligență artificială. Afaceri de 1,7 miliarde lei în prima jumătate a anului

Grupul medical românesc MedLife a înregistrat în primul semestru al anului 2026 o cifră de afaceri consolidată pro-forma de 1,7 miliarde de lei, în creștere cu 10% față de aceeași perioadă a anului trecut, raportândcreșteri importante pe majoritatea liniilor de business, potrivit unui comunicat transmis, vineri, StartupCafe.ro.

În ceea ce privește profitabilitatea, marja de EBITDA proforma a ajuns la 16.4%, cu o îmbunătățire față de aceeași perioadă a anului trecut, susținută de trendul ascendent din trimestrul 2. Rezultatele reflectă o performanță solidă pe majoritatea liniilor de business, susținută de creșterea robustă a volumelor, dar și de măsurile de eficientizare și optimizare a cheltuielilor la nivel de Grup.

Cele mai importante creșteri pe divizii ca și variație procentuală au fost înregistrate de segmentul corporate (17%), cel de clinici (15%), divizia de laboratoare (13%), urmate de cea de spitale (8%). Divizia Corporate se remarcă printr-o dinamică accelerată față de anul anterior, susținută de extinderea portofoliului de clienți și diversificarea soluțiilor oferite. Performanța acestui segment contribuie la consolidarea cotei de piață și reflectă capacitatea companiei de a dezvolta în timp real noi produse adaptate nevoilor în continuă schimbare ale angajaților și angajatorilor. Totodată, creșterea diviziei de laboratoare are la bază extinderea portofoliului de servicii de diagnostic avansat, precum testarea ADN, oncogenetică și mai nou, analiza microbiomului - soluții de ultimă generație, care susțin direcția strategică a companiei către medicina personalizată.

„Primele șase luni ale anului confirmă evoluția consecventă a Grupului MedLife, susținută de creșteri pe majoritatea liniilor de business, volume robuste de pacienți și proiecte strategice în desfășurare, cu impact pe termen lung, în ciuda situației macroeconomice fragile și a scăderilor piețelor de consum. În continuare ne concentrăm pe dezvoltarea proiectelor aflate în lucru și avem premise favorabile pentru menținerea ritmului de creștere și în perioada următoare. În paralel, rămânem atenți la oportunitățile de achiziții, de dimensiune mică și medie, atât în țară, cât și în afară”, a declarat Mihai Marcu, CEO & Președinte CA Grupul MedLife.

Concomitent cu dezvoltarea principalelor linii de business, MedLife s-a concentrat în prima parte a anului pe accelerarea proiectelor stategice care îmbină inovația și tehnologia de ultimă generație, făcând pași importanți spre medicina personalizată. Dezvoltarea programului Longevity 100+ și a aplicației mobile reprezintă două dintre obiectivele cheie ale companiei, în linie cu investițiile continue pe zona de dezvoltare și cercetare.

„După ce anul trecut am deschis un nou capitol în medicina personalizată, fiind prima companie din țară și din regiune care a secvențiat cu resurse proprii genomul uman, una din prioritățile noastre în primul semestru din 2026 a fost dezvoltarea programului Longevity 100+. Faptul că am reușit să oferim, în premieră în România, testarea genetică low-pass la scară largă reprezintă un pas important în democratizarea accesului la informații genetice și în apropirea medicinei de precizie de pacient. De asemenea, am extins programul Longevity 100+ prin integrarea analizei microbiomului – o altă premieră la nivel național. MedLife este singura companie din România care dispune în prezent de capacitatea de a determina integral microbiomul uman pe teritoriul țării. Astfel, prin corelarea informațiilor genetice cu cele privind microbiomul, putem avea o perspectivă mai amplă și mai nuanțată asupra sănătății fiecărui pacient. Credem că adevărata valoare a acestor realizări apare atunci când reușim să privim în ansamblu predispoziția genetică, microbiomul, datele medicale și stilul de viață, pentru a putea identifica mai devreme riscurile și pentru a fundamenta recomandări cât mai relevante pentru fiecare pacient în parte”, a adăugat Mihai Marcu, CEO & Președinte CA Grupul MedLife.

Perspective S2: digitalizare, AI și tehnologii avansate pentru a susține nevoile pacientului de mâine

În perioada următoare, MedLife își va continua proiectele strategice, păstrând focusul pe inovație, AI, digitalizare și dezvoltarea unor soluții medicale adaptate nevoilor în continuă schimbare ale pacienților.

Compania își propune să accelereze tranziția spre medicina personalizată, continuând dezvoltarea programului Longevity 100+ și a aplicației mobile, cu obiectivul de a construi o infrastructură digitală capabilă să susțină următoarea generație de servicii medicale preventive.

În această toamnă aplicația MedLife va evolua de la un instrument pentru programări și acces la servicii medicale la un companion digital de sănătate, capabil să integreze într-un singur ecosistem mai multe tipuri de date medicale și să furnizeze recomandări personalizate pe baza profilului individual al fiecărui pacient, transmite compania.

Într-o primă etapă, aplicația va reuni istoricul analizelor medicale, datele din dosarul medical, istoricul familial, informațiile biometrice și rezultatele testării genetice Longevity 100+, urmând ca în etapele următoare să fie integrate progresiv și alte tipuri de date, precum investigațiile imagistice, evaluările psihometrice, informații despre microbiom și nutriție.

În paralel cu implementarea proiectelor strategice, reprezentanții MedLife continuă să urmărească eficientizarea operațiunilor și a costurilor pentru a îmbunătăți performanța și a susține creșterea marjelor, concomitent cu reducerea gradului de îndatorare și îmbunătățirea indicatorului Net Debt/EBITDA.

„Medicina evoluează într-un ritm fără precedent, iar noi vrem să fim în prima linie a acestei transformări. Avem resursele, infrastructura și expertiza necesare pentru a pune umărul la dezvoltarea medicinei personalizate și a aduce mai aproape de pacient beneficiile noilor tehnologii. În același timp, rămânem disciplinați în ceea ce privește alocarea capitalului, atenți la oportunitățile de achiziții care pot accelera dezvoltarea Grupului și concentrați pe îmbunătățirea performanței operaționale. Obiectivul nostru este să continuăm să creștem sănătos, să ne consolidăm poziția, atât în România, cât și la nivel regional”, a concluzionat Mihai Marcu, CEO & Președinte CA Grupul MedLife.

MedLife a fost fondată la București, în anul 1996, de doctorița Mihaela Marcu. Ea a înțeles încă din perioada comunistă a României ce înseamnă un sistem medical privat de înaltă performanță, pentru că a plecat în Germania de Vest încă din anul 1986, soțul său fiind directorul Frankfurt-Bucharest Bank.

Compania medicală privată a cunoscut o creștere accelerată după anul 2004, de când conducerea business-ului a fost preluată de către fiul fondatoarei, Mihai Marcu (în vârstă de 55 de ani în prezent), care a renunțat atunci la o carieră bancară de succes.

Grupul a înregistrat o cifră de afaceri consolidată pro-forma de aproximativ 630 milioane EUR în 2025, o creștere de aproape 17% a cifrei de afaceri față de 2024, când a devenit prima companie românească din domeniul sănătății private care a depășit o jumătate de miliard de euro.