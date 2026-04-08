Skip to content

Mastering the Music Business 2026: Cătălin Măruță, Subcarpați și experți internaționali, printre primii speakeri anunțați

Mastering the Music Business 2026, considerată cea mai importantă conferință dedicată industriei muzicale locale, revine în perioada 1-3 septembrie 2026, la Hotel Caro din București, se arată într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe. 

Ajunsă la ediția cu numărul 11, conferința aduce laolaltă artiști, manageri, bookeri, promoteri, oameni de radio, jurnaliști și alți profesioniști din industria muzicală, dar și din domenii conexe.

O noutate importantă în 2026 este extinderea formatului prin introducerea unei zile suplimentare dedicate acceleratoarelor – sesiuni de lucru aplicat, axate pe interacțiune directă cu profesioniști din industrie.

Primii speakeri confirmați

Printre primii invitați anunțați se numără Cătălin Măruță, prezent pentru prima dată la conferință în calitate de profesionist al industriei muzicale, dar și artiștii AFO și Bean din proiectul Subcarpați.

Lista continuă cu specialiști internaționali și locali, precum:

  • Katerina Todorovski
  • Ruth Koleva
  • Janneke de Boer
  • Marion Sosnowicz
  • Ioan Mirea

De asemenea, Dan Byron revine cu workshop-ul său de songwriting, unul dintre cele mai longevive din cadrul MMB.

Trei acceleratoare noi pentru profesioniștii din muzică

Noua zi introdusă în program este dedicată unor acceleratoare tematice, gândite pentru lucru aplicat, în grupuri restrânse:

  • Music Marketing, coordonat de Corina Vîlcu
  • The Booking Lab, susținut de Cristi Ochiu
  • Music Business Fundamentals, cu Ana Mirea și Silvana Ene

Participanții vor lucra direct pe propriile proiecte și vor primi feedback personalizat. Accesul la acceleratoare este disponibil doar pentru deținătorii de bilete, iar locurile sunt limitate.

MMB Showcase continuă și în 2026, cu o schimbare importantă: artiștii sunt selectați pentru prima dată de un artistic board internațional, format din profesioniști din festivaluri, radio, cluburi și booking, inclusiv reprezentanți de la Glastonbury, Athens Music Week sau Electric Castle.

Biletele pentru ediția din 2026 sunt deja disponibile online, cu prețuri începând de la 99 de lei, iar studenții beneficiază de reduceri.

