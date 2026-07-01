Mașinile fără șofer, roboții cu inteligență artificială și tehnologiile viitorului ocupă un loc central la GITEX AI EUROPE

Vizitatorii pășesc în viitorul inteligenței artificiale în Europa, pe măsură ce tehnologiile inovatoare transformă mobilitatea, producția, energia, securitatea cibernetică și încrederea digitală.

Miile de vizitatori care au sosit astăzi la GITEX AI EUROPE 2026 au pășit în viitorul lumii transformatoare a inteligenței artificiale, experimentând mașini fără șofer navigând pe drumurile publice, urmărind roboți care se târăsc în interiorul turbinelor eoliene în căutarea defectelor ascunse sau văzând în timp real cum software-ul de inteligență artificială remediază vulnerabilitățile cibernetice cu mult înainte ca echipele IT să poată interveni.

Organizat de iD, GITEX AI EUROPE prezintă peste 800 de expozanți, 600 de investitori care gestionează active de peste 1 trilion de dolari americani și 280 de vorbitori la nivel global, fiind una dintre cele mai mari reuniuni de pe continent dedicate inteligenței artificiale și tehnologiilor avansate. Evenimentul reunește factori de decizie politică, investitori, lideri în tehnologie și inovatori din peste 80 de țări.

Dincolo de etapele conferinței care discută reglementări, infrastructură și investiții, spațiul expozițional dezvăluie modul în care inteligența artificială remodelează deja industriile prin aplicații practice, implementate comercial.

Viitorul sosește pe patru roți

Poate că nicăieri nu este această transformare mai vizibilă decât în afara sălilor de expoziții, unde Bliq, cu sediul la Berlin , oferă vizitatorilor plimbări live într-unul dintre primele vehicule complet fără șofer din Europa, aprobate pentru a circula pe drumurile publice dintr-un stat membru al UE.

În loc să urmărească mobilitatea autonomă prin intermediul videoclipurilor sau simulărilor, participanții o pot experimenta singuri. Vehiculul oprește, își deschide ușile și transportă pasageri fără șofer la volan, oferind o imagine a modului în care transportul autonom ar putea deveni în curând parte a vieții de zi cu zi în întreaga Europă.

În cadrul expoziției, inteligența artificială industrială este în centrul atenției

Tehnologia GÜRİŞ din Turcia prezintă o nouă generație de robotică bazată pe inteligență artificială care inspectează infrastructura de energie regenerabilă. Combinând drone, roboți autonomi și viziune computerizată avansată, tehnologiile sale detectează defectele palelor turbinelor eoliene și ale echipamentelor industriale critice, îmbunătățind fiabilitatea și reducând semnificativ timpii de inspecție.

„În calitate de companie de inteligență artificială și robotică care transformă operațiunile legate de energia regenerabilă, credem că viitorul industriei se află la intersecția dintre inteligența artificială, robotică și sustenabilitate”, a declarat İbrahim Kaya, manager de inteligență artificială la GÜRİŞ Technology. „Misiunea noastră este de a transforma modul în care infrastructura energetică critică este inspectată, monitorizată și întreținută, combinând inteligența artificială avansată cu expertiza inginerească din lumea reală”.

Totodată, startup-ul german FluxionSystem demonstrează că inteligența artificială nu necesită înlocuirea unor fabrici întregi. Tehnologia sa de schele ghidate prin model modernizează mașinile industriale existente cu sisteme de control bazate pe inteligență artificială, permițând producătorilor să își îmbunătățească productivitatea fără a necesita echipamente noi și costisitoare. Implementările timpurii au adus deja creșteri ale productivității de peste 12%.

Inteligența artificială dă putere următoarei generații de reziliență cibernetică

Una dintre cele mai aglomerate opriri de pe pavilionul expozițional este NinjaOne, unde vizitatorii pot vedea cum inteligența artificială transformă IT-ul întreprinderilor, experimentând totodată parteneriatul companiei cu Audi Revolut F1 Team. Cu simulatoare de curse, competiții și spații de networking, experiența evidențiază angajamentul comun al ambelor organizații față de performanță, fiabilitate și luarea deciziilor într-o fracțiune de secundă în medii dinamice.

Participanții pot explora, de asemenea, Platforma Unified IT Operations de la NinjaOne, care utilizează gestionarea vulnerabilităților bazată pe inteligență artificială și aplicarea autonomă de patch-uri pentru a ajuta organizațiile să identifice, să prioritizeze și să remedieze riscurile cibernetice la mii de endpoint-uri.

„NinjaOne unifică operațiunile IT și automatizează cele mai dificile părți ale sarcinilor, astfel încât echipele IT să poată lucra mai eficient și să ofere fiecărui angajat cea mai bună experiență tehnologică posibilă”, a declarat Andre Schindler, director general EMEA, NinjaOne .

Pe măsură ce inteligența artificială (IA) devine din ce în ce mai integrată în serviciile digitale, demonstrarea cine sau ce interacționează online devine la fel de importantă. Regula Forensics din Letonia își demonstrează platforma de verificare a identității bazată pe inteligență artificială, care permite organizațiilor să verifice utilizatorii, să detecteze documente frauduloase și să consolideze încrederea în procesul de integrare și autentificare digitală.

„Majoritatea sistemelor de identitate au fost construite pe o presupunere simplă: există o ființă umană de cealaltă parte a ecranului”, a declarat Nikita Dunets, vicepreședinte pentru verificarea identității digitale la Regula. „Această presupunere se schimbă. Companiile trebuie din ce în ce mai mult să înțeleagă cine sau ce se află în spatele fiecărei interacțiuni digitale, dacă acțiunea este autorizată și dacă poate fi de încredere.”

Susținem economia europeană bazată pe inteligență artificială

Inteligența artificială este la fel de puternică ca datele din spatele ei. Alteryx prezintă Alteryx One, o platformă unificată care pregătește, automatizează și guvernează datele întreprinderilor, ajutând organizațiile să transforme cantități vaste de informații în informații de încredere, punând în același timp bazele inteligenței artificiale la scară largă.

„Organizațiile care vor crea cea mai mare valoare vor fi cele care pot dovedi de unde provin datele, cum s-au modificat acestea, ce reguli au fost aplicate și dacă rezultatele pot fi testate și auditate”, a subliniat Johanne Reydel, director de marketing pentru Europa de Sud și Centrală, Alteryx.

Fie că este vorba de analizarea a miliarde de date, modernizarea echipamentelor industriale vechi de zeci de ani, inspectarea infrastructurii de energie regenerabilă sau protejarea identităților digitale, tehnologiile expuse au o temă comună: inteligența artificială devine din ce în ce mai integrată în fiecare sector al economiei.

Până pe 1 iulie, GITEX AI EUROPE va continua să reunească guverne, companii globale de tehnologie, startup-uri, investitori și cercetători pentru a explora modul în care Europa poate consolida inovația, suveranitatea digitală și competitivitatea industrială, accelerând în același timp adoptarea responsabilă a inteligenței artificiale.