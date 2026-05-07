Majoritatea mașinilor SH din România vin din Germania. 9 din 10 mașini rulate au avut daune (studiu)

Vehiculele importate au reprezentat 60,6% din totalul autovehiculelor verificate pe o platformă de date auto în România, dintre care 20,1% numai din Germania, arată un studiu transmis, joi, StartupCafe.ro, care mai spune că 9 din 10 mașini aduse din Germania aveau istoric de daune.

Germania s-a clasat între primele cinci surse de import de mașini în aproape toate țările studiate (17 din 18) de platforma CarVertical, urmată de Franța (16 țări), Italia (14) și Belgia (11).

Dintre toate vehiculele verificate de utilizatorii carVertical în România în 2025, 20,1% au fost importate din Germania, 11% din Franța, 6,7% din Italia, 5,9% din Belgia și 4% din Olanda.

Conform datelor, mașinile importate au reprezentat 60,6% din totalul autovehiculelor verificate în România, în timp ce 39,4% au fost vehicule locale (neimportate).

„Țări precum Germania, Franța și Italia au industrii auto foarte dezvoltate. Având în vedere că acolo se vând multe mașini noi, este firesc ca, odată încheiate perioadele de leasing, o parte din aceste vehicule să fie exportate în alte țări”, spune Matas Buzelis, expert în piața auto din cadrul carVertical.

Analizând principalele piețe de import din România, se poate observa că 6,7% dintre vehiculele importate din Germania aveau kilometraj modificat, 9,9% din Franța, 10,1% din Italia, 7,9% din Belgia și 5,5% din Olanda.

Prin derularea kilometrajului, vânzătorii necinstiți urmăresc să umfle artificial prețul mașinilor pe care le dețin și să facă un profit mai mare. Ca urmare, șoferii neavizați nu numai că plătesc mai mult decât ar trebui pentru achiziționarea vehiculelor, dar vor fi și nevoiți să suporte ulterior costuri semnificative de întreținere.

În multe cazuri, istoricul unui autovehicul rămâne în registrele naționale, netraversând granițele odată ce acesta este exportat. Aceste mașini își vor începe practic istoricul de la zero în noile țări în care vor fi înmatriculate, făcând foarte dificilă misiunea cumpărătorilor de a accesa informații complete din trecut.

Statisticile privind daunele sunt și ele foarte grăitoare. De exemplu, 88% dintre vehiculele importate în România din Germania aveau înregistrări de daune. Această pondere a fost de 85,2% pentru autoturismele importate din Belgia, de 66,5% pentru cele din Olanda, 36,2% pentru Franța și 18,6% pentru mașinile aduse din Italia.

„Accesul consumatorilor europeni la informații privind vehiculele este limitat în prezent din cauza definiției largi a datelor cu caracter personal conform GDPR. Deși UE face câțiva pași în direcția corectă prin recentele sale propuneri din Digital Omnibus, există riscul ca aceste propuneri incrementale să fie retrase, ceea ce, practic, nu ar ajuta cu nimic la îmbunătățirea transparenței și siguranței pe piața vehiculelor second-hand”, subliniază Matas Buzelis.

Mărcile populare prezintă cel mai mare risc

În 2025, mărcile de mașini care au fost cel mai des importate în România au fost BMW, Volkswagen, Audi, Mercedes-Benz și Renault. Deși aceste mărci se bucură, în general, de o reputație solidă pe piața secundară, popularitatea lor atrage și vânzători necinstiți.

Dintre aceste cinci mărci de top, mașinile Audi au avut cel mai des kilometrajul dat înapoi, cu o pondere de 11,4%. Au urmat modelele Volkswagen cu 10,6%, BMW cu 9,3%, Mercedes-Benz cu 8,2% și Renault cu 5,4%.

În ceea ce privește daunele, BMW a avut cea mai mare pondere, de 58,7%. A urmat Audi cu 55,9%, Volkswagen cu 55,1%, Mercedes-Benz cu 51,4% și Renault cu 38,7%.

Mașinile ajung în România prin diferite canale. În unele cazuri, cumpărătorii selectează un vehicul direct de pe platformele de anunțuri din străinătate și îl achiziționează ei înșiși sau prin intermediari. Cu toate acestea, cel mai des vehiculele sunt importate în țară de către terți și scoase la vânzare înainte de a fi înmatriculate.

„Alegerea celei de-a doua opțiuni implică un risc mai mare. Când mașinile sunt aduse într-o țară nouă de către terți, acesta este momentul în care istoricul lor este cel mai des manipulat. Uneori, o mașină importată este deja înmatriculată local, iar cumpărătorul poate să nu-și dea seama că achiziționează un vehicul proaspăt adus din străinătate. Dacă vânzătorul refuză să dezvăluie istoricul vehiculului sau furnizează doar informații parțiale, acest lucru ar trebui să trezească imediat suspiciuni”, avertizează Buzelis.

Studiul a analizat rapoartele privind istoricul vehiculelor achiziționate de utilizatorii companiei între ianuarie și decembrie 2025. Vehiculele importate au fost grupate în funcție de țara de origine, convertite în procente și clasificate în consecință.

Mărcile cele mai frecvent importate în România au fost identificate pe baza primelor 10 mărci importate în țară. Proporția vehiculelor care aveau kilometrajul manipulat și înregistrări de avarii a fost calculată pe baza tuturor rapoartelor de istoric verificate de utilizatorii carVertical în 2025.