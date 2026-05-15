Listă: Magazinele online din România, premiate de Compari.ro. Cine a câștigat premiul „Magazinul Anului”

Compari.ro, principala platformă de comparare a prețurilor din România și parte a Heureka Group, anunță, într-un comunicat transmis, vineri, comunității antreprenoriale StartupCafe.ro, câștigătorii primei ediții locale a competiției „Magazinul Anului 2025”.

GymBeam a fost desemnat marele câștigător. În total, au fost acordate 20 de premii, în trei categorii principale: Calitate, Popularitate și Marele Premiu. Competiția recunoaște cele mai performante magazine online și branduri din România, confirmând liderii actuali ai pieței de comerț online.

„Prima ediție a competiției Magazinul Anului în România demonstrează ce contează cu adevărat pentru clienții locali, în mediul online. Succesul acestor platforme evidențiază faptul că adevărata performanță în e-commerce este construită pe baza încrederii autentice și sustenabile a consumatorilor. Compari.ro evoluează în prezent către un marketplace de e-commerce complet. Această tranziție strategică vizează unificarea peisajului fragmentat de retail din România, oferindu-le comercianților locali o platformă puternică pentru a ajunge la o audiență mai largă”, a declarat Sorin-Adrian Dochian, Country Manager al Compari.ro.

Competiția se concentrează pe calitatea serviciilor oferite de magazinele online, așa cum este percepută direct de către consumatori. Clasamentul final se bazează pe voturile comunității și pe evaluările adunate în urma achizițiilor verificate. Procesul de votare s-a desfășurat în perioada februarie – aprilie, acest interval servind drept cel mai important test pentru capacitatea magazinelor de a gestiona volumele mari de comenzi, menținând în același timp un standard ridicat de satisfacție a clienților.

Listă: Câștigătorii categoriilor principale

La prima ediție organizată în România, câștigătorii au fost anunțați pentru 10 subcategorii de Calitate și 8 subcategorii de Popularitate. Premiile de Popularitate au fost determinate prin votul publicului, în timp ce premiile pentru Calitate au fost acordate pe baza rezultatelor anuale din programul „Magazin de Încredere” al Compari.ro.

Marele premiu, „Magazinul Anului 2025”, a mers către GymBeam care a ocupat, de asemenea, locul întâi la categoria Calitate pentru segmentul sport & fitness și a câștigat un premiu de Popularitate.

Câștigătorii Premiilor de Calitate, care reprezintă excelența în servicii și fiabilitate, sunt:

AnveloStar (auto-moto);

LL Store (casă & grădină);

Suplimente Originale (frumusețe & sănătate);

Photosetup (hobby, artă & cadouri);

QWERTY (IT&C);

Dekada Kids (jucării & divertisment);

BebeBliss (mămici & bebeluși);

RohBoutique (modă & accesorii);

GymBeam (sport & fitness);

DronShop (telefoane & gadgeturi).

La categoria Premiul de Popularitate, pe baza preferințelor și voturilor consumatorilor români, următoarele magazine au ocupat primele locuri:

VagAuto (auto-moto);

vidaXL (casă, grădină & construcții);

Tulli (jucării & jocuri);

Telefonul Tău (electronice & telefoane mobile);

GymBeam (sport & fitness);

evoMAG.ro (calculatoare);

Spring Farma (frumusețe & sănătate);

Vexio (Magazin Universal).

În plus, premiul pentru Performanță Marketplace a fost câștigat de TYPEC, în timp ce Premii Speciale au fost acordate către TYPEC, eJuniorul și evoMAG.

Compari.ro este principala platformă de comparare a prețurilor și ghid de e-commerce din România. Aflată în prezent în plin proces de evoluție către un marketplace complet, aceasta listează milioane de oferte de la sute de magazine partenere, ajutând utilizatorii români să ia decizii de achiziție informate și eficiente, încă din 2005.

Heureka Group este cel mai mare grup de site-uri de comparare a prețurilor și consiliere la cumpărături din Europa. Acesta ajută milioane de utilizatori să cumpere online accesibil, rapid și ușor. Prin serviciile sale heureka!shops, heureka!ads și heureka!insights, acesta dezvoltă afaceri online în 9 țări din Europa Centrală și de Est. Site-urile Heureka Group sunt vizitate lunar de până la 30 de milioane de utilizatori, care pot alege dintr-o selecție de peste 55.000 de magazine online.