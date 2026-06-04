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Otokar finalizează preluarea Automecanica Mediaș pentru 85 milioane EUR și pregătește producția locală a vehiculelor blindate Cobra II

Otokar_Cobra_II
Otokar_Cobra_II
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Compania turcă Otokar, unul dintre cei mai mari exportatori de sisteme terestre din Turcia și furnizor pentru NATO și ONU, a finalizat achiziția pachetului majoritar al Automecanica Mediaș, într-o tranzacție evaluată la aproximativ 85 de milioane de euro. Mișcarea deschide calea pentru producția în România a vehiculelor blindate Cobra II și transformă fabrica din Mediaș într-un centru regional pentru sisteme terestre la standarde NATO.

Otokar a anunțat că a finalizat achiziția a 96,77% din capitalul social al Automecanica S.A., după obținerea tuturor aprobărilor necesare din partea autorităților de reglementare. Tranzacția, confirmată printr-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe, reprezintă una dintre cele mai importante investiții străine realizate în ultimii ani în industria de apărare din România.

Fabrica din Mediaș intră în strategia europeană a Otokar

Prin preluarea unității de producție din Mediaș, grupul turc își consolidează prezența în Europa și își extinde capacitățile industriale dedicate vehiculelor blindate. Potrivit companiei, noua structură va funcționa ca un centru regional pentru producția și dezvoltarea de sisteme terestre, cu accent pe vehicule conforme standardelor NATO.

Investiția vine într-un context în care România accelerează programele de modernizare militară și încearcă să crească ponderea producției realizate local în contractele de apărare.

Pentru industria locală, proiectul înseamnă acces la transfer de tehnologie, dezvoltarea lanțurilor de furnizori și extinderea capacităților de inginerie și producție.

Producție locală pentru programul Cobra II

Achiziția este parte a angajamentelor asumate de Otokar în cadrul Programului COBRA II ATBTU și marchează un pas important în strategia europeană a companiei.

Oficialii grupului susțin că o parte semnificativă a producției de vehicule militare va fi realizată în România, ceea ce poate reduce dependența de importuri și poate contribui la dezvoltarea unei baze industriale locale în domeniul apărării.

"Această investiție va marca un pas decisiv în strategia industrială europeană a Otokar și va consolida angajamentul pe termen lung al companiei de a construi capacități suverane de producție în domeniul apărării în România, în conformitate cu obligațiile sale în cadrul Programului COBRA II ATBTU", a transmis compania.

CEO Otokar: România poate deveni un hub regional de producție în apărare

Aykut Özüner, CEO al Otokar, spune că finalizarea tranzacției reflectă încrederea companiei în potențialul industrial al României.

„România devine unul dintre centrele cheie de producție în domeniul apărării din Europa. Investiția noastră nu este doar o decizie de producție - este un parteneriat strategic axat pe creșterea industrială, dezvoltarea tehnologică și securitatea regională. Credem că România are talentul, infrastructura și importanța strategică necesare pentru a deveni un hub pe termen lung pentru producția avansată în domeniul apărării”, a declarat Aykut Özüner, CEO al Otokar.

Acesta a adăugat că proiectul ar urma să genereze efecte economice și pentru companiile locale, prin dezvoltarea furnizorilor, colaborări în zona de inginerie și oportunități de export asociate viitoarelor programe de apărare ale NATO și Uniunii Europene.

Finalizarea tranzacției poziționează fabrica din Mediaș în centrul planurilor de extindere ale Otokar în Europa și adaugă România pe lista statelor care găzduiesc capacități industriale pentru producția de vehicule blindate destinate pieței regionale și programelor de apărare ale alianței nord-atlantice.

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