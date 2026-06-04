3 din 10 românce spun că s-au simțit discriminate la locul de muncă din cauza statutului de mamă. Jumătate și-ar dori un job cu mai mult timp liber

31% dintre respondente, adică aproximativ 3 din 10, spun că s-au simțit discriminate la locul de muncă din cauza statutului de mamă, potrivit unui sondaj realizat de eJobs România și Fundația Mamaz, transmis comunității antreprenoriale StartupCafe. În același timp, una din două femei afirmă că și-ar dori să lucreze într-un domeniu care să le ofere mai mult timp liber.

Datele sondajului mai arată că, pentru multe mame, programul flexibil și posibilitatea de a lucra remote au devenit criterii esențiale atunci când își caută un loc de muncă.

Statutul de mamă care lucrează schimbă, în multe cazuri, ordinea priorităților profesionale. Astfel, 40% dintre participante spun că, de când au devenit mame, prioritățile lor profesionale s-au modificat, iar acum programul flexibil sau chiar posibilitatea de a lucra remote reprezintă o condiție eliminatorie atunci când analizează o ofertă de angajare.

Stabilitatea și flexibilitatea câștigă teren în fața promovării rapide

Pentru 29% dintre respondente, stabilitatea locului de muncă a devenit mai importantă decât avansarea rapidă în carieră.

Alte 18% spun că pachetul salarial cântărește mai mult decât în trecut, pe fondul creșterii cheltuielilor odată cu apariția copiilor.

Pe lista criteriilor importante la alegerea unui angajator se mai află cultura organizațională care susține viața de familie și limitează orele suplimentare, proximitatea sediului față de locuință sau grădiniță, asigurarea medicală extinsă și existența unui manager înțelegător.

Revenirea după concediul de maternitate vine cu provocări pentru multe angajate

Schimbarea priorităților este însoțită și de dificultățile pe care multe femei spun că le întâmpină după revenirea la muncă. Potrivit sondajului, 44% dintre respondente afirmă că le-a fost dificil să gestioneze programul de lucru în raport cu programul copilului și cu soluțiile de îngrijire disponibile, precum grădinița sau bona.

Alte 29% spun că au întâmpinat dificultăți în a-și recâștiga încrederea în propriile abilități profesionale, în a se reintegra în echipă sau în a se adapta la noua dinamică de la locul de muncă.

Pentru 23%, lipsa somnului și oboseala cronică au reprezentat principalele obstacole în perioada de readaptare.

Relația cu managerii și colegii se schimbă după întoarcerea la serviciu

Pentru 23% dintre participante, revenirea din concediul de maternitate a fost însoțită de o schimbare negativă în relația cu managerul direct. Unele spun că tensiunile au apărut pe fondul reducerii disponibilității pentru sarcini suplimentare, în timp ce altele consideră că oportunitățile de promovare pe care le aveau înainte de a deveni mame s-au diminuat.

În ceea ce privește relația cu colegii, 26% afirmă că resimt o anumită frustrare din partea acestora atunci când trebuie să plece la finalul programului pentru a se ocupa de copii.

Alte 13% spun că se simt izolate și că nu mai fac parte din cercul social format la birou.

La polul opus, 19% declară că se simt susținute de colegi și că, atunci când apar urgențe legate de copii, aceștia preiau o parte dintre responsabilitățile lor.

Aproape una din cinci respondente spune că angajatorul i-a încetinit evoluția profesională

Întrebate dacă parcursul profesional a stagnat sau a încetinit după ce au devenit mame, 46,8% dintre respondente spun că au ales în mod deliberat să pună cariera pe plan secund.

Pentru 19,6%, însă, angajatorul este cel care a frânat evoluția profesională.

În schimb, 23,8% afirmă că au continuat să avanseze în același ritm ca înainte de a deveni mame, iar 9,9% spun că au devenit mai eficiente și au reușit să promoveze.

Sondajul a fost realizat de eJobs România în parteneriat cu Fundația Mamaz, în perioada aprilie-mai 2026, pe un eșantion de 1.200 de respondente. Dintre acestea, 75% sunt mame care lucrează.