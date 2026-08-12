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Timișoara: Eveniment de networking pentru comunitatea IT

Timișoara: Eveniment de networking pentru comunitatea IT
Sursă: Banat IT
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Comunitatea IT din Timișoara este așteptată la un eveniment de networking în care oamenii se pot cunoaște într-un cadru informal, pot mânca, pot participa la activități și se pot relaxa, potrivit unui comunicat transmis, miercuri, StartupCafe.ro.

Participarea la eveniment este gratuită, cu înscriere prealabilă AICI.

BIT BBQ 2026 - The One Where the Tech Neighborhood Comes Together, aflat la ediția a XII-a, va avea loc în Iulius Gardens, în ansamblul mixt Iulius Town, pe 1 septembrie, de la ora 18:00.

De mai bine de un deceniu, Banat IT BBQ reunește anual specialiștii din tehnologie ai orașului într-un cadru informal, dincolo de granițele companiilor la care lucrează. Ediția din acest an își propune să pună această idee în centrul evenimentului: comunitatea IT din Timișoara funcționează, de fapt, ca un cartier, în care oamenii se cunosc după nume, își urmăresc parcursul profesional de la o companie la alta și se regăsesc constant în aceleași cercuri. După un an marcat de schimbări rapide în industrie, organizatorii au ales să transforme BBQ-ul într-un prilej de regrupare pentru această comunitate.

Conceptul se reflectă și în structura evenimentului, organizat într-o serie de zone tematice, gândite ca reperele unui cartier:

  • Neighborhood Kitchen, zona dedicată gastronomiei street food;
  • Corner Store, colțul de băuturi;
  • Central Plaza, spațiul central de socializare;
  • Front Steps, zona dedicată muzicii;
  • Neighborhood Album, colțul foto;
  • Quiet Yard, spațiul de relaxare;
  • Playground, zona de jocuri;
  • Kids Yard, un spațiu supravegheat dedicat copiilor participanților.

Evenimentul este susținut de d.velop Eastern Europe, cu sprijinul Iulius Town Timișoara.

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