Timișoara: Eveniment de networking pentru comunitatea IT

Comunitatea IT din Timișoara este așteptată la un eveniment de networking în care oamenii se pot cunoaște într-un cadru informal, pot mânca, pot participa la activități și se pot relaxa, potrivit unui comunicat transmis, miercuri, StartupCafe.ro.
Participarea la eveniment este gratuită, cu înscriere prealabilă AICI.
BIT BBQ 2026 - The One Where the Tech Neighborhood Comes Together, aflat la ediția a XII-a, va avea loc în Iulius Gardens, în ansamblul mixt Iulius Town, pe 1 septembrie, de la ora 18:00.
De mai bine de un deceniu, Banat IT BBQ reunește anual specialiștii din tehnologie ai orașului într-un cadru informal, dincolo de granițele companiilor la care lucrează. Ediția din acest an își propune să pună această idee în centrul evenimentului: comunitatea IT din Timișoara funcționează, de fapt, ca un cartier, în care oamenii se cunosc după nume, își urmăresc parcursul profesional de la o companie la alta și se regăsesc constant în aceleași cercuri. După un an marcat de schimbări rapide în industrie, organizatorii au ales să transforme BBQ-ul într-un prilej de regrupare pentru această comunitate.
Conceptul se reflectă și în structura evenimentului, organizat într-o serie de zone tematice, gândite ca reperele unui cartier:
- Neighborhood Kitchen, zona dedicată gastronomiei street food;
- Corner Store, colțul de băuturi;
- Central Plaza, spațiul central de socializare;
- Front Steps, zona dedicată muzicii;
- Neighborhood Album, colțul foto;
- Quiet Yard, spațiul de relaxare;
- Playground, zona de jocuri;
- Kids Yard, un spațiu supravegheat dedicat copiilor participanților.
Evenimentul este susținut de d.velop Eastern Europe, cu sprijinul Iulius Town Timișoara.