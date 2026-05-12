Startup-ul românesc Pluria, de spații de lucru flexibile, atrage încă 2 milioane dolari finanțare

Startup-ul românesc de spații de lucru flexibile Pluria anunță, într-un comunicat transmis, marți, comunității antreprenoriale StartupCafe.ro, că a atras 2 milioane de dolari într-o nouă rundă de finanțare, condusă de fondul românesc Sparking Capital, susținut prin Planul Național de Redresare şi Reziliență al României (PNRR).

Sparking Capital intră ca investitor nou, iar runda se bucură și de participarea Crescendo Ventures, Empty Ventures şi a unui grup de investitori angel.

Fondată în România de Andrei Crețu (foto – stânga), cunoscut în ecosistemul local pentru co-fondarea şi exitul 7card, și Gabriela Drăghia (foto – dreapta), Pluria lucrează astăzi cu echipe din Columbia, Mexic, Argentina, Spania şi România. Printr-o singură aplicație, angajații pot rezerva birouri, săli de întâlnire şi spații private în peste 1.000 de locații din 150 de oraşe, în 20 de țări.

Firma spune că este prezentă în 15 orașe din România, cu peste 60 de spații doar în București. Platforma permite companiilor să înlocuiască zeci de contracte separate cu unul singur şi să ofere echipelor acces la spații de lucru oriunde au nevoie, fără contracte pe termen lung şi fără costurile fixe ale unui birou tradițional.

„Nu poți construi un birou pentru o echipă care trăieşte în unsprezece oraşe diferite. Nu mai este doar o problemă de muncă hibridă, ci una de infrastructură. Asta construim cu Pluria. România este locul de unde am pornit, și asta nu e un detaliu de context, e parte din ce suntem. Faptul că astăzi lucrăm cu echipe din Columbia până în Spania îmi arată că ce construim aici are relevanță globală”, a spus Andrei Crețu, Co-fondator & CEO, Pluria.

Investiția va merge pe trei direcții:

Pluria for Teams: acces self-serve la întreaga rețea. Orice echipă se poate înscrie şi începe să folosească Pluria în câteva minute, direct din aplicație;

Extinderea acoperirii : mai multe spații în oraşele unde lucrează deja clienții, ca oamenii să găsească un loc de lucru aproape de casă;

Pluria Intelligence: stratul de date al rețelei, care transformă modul în care sunt folosite spațiile de lucru în informații utile pentru echipele de People, Facilities şi conducere.

„Clienții noştri nu caută doar acces la spații de lucru. Vor să ştie că echipele lor distribuite chiar ajung să se întâlnească. Pluria înlocuieşte cincizeci de contracte cu unul singur şi le dă vizibilitatea de care au nevoie”, a declarat Gabriela Drăghia, Co-fondatoare & CRO, Pluria.

„Suntem mândri să-i susținem pe Andrei, Gabriela și echipa Pluria în misiunea lor de a crea o rețea globală de spații de lucru pentru echipe distribuite și de a redefini modul în care echipele lucrează într-un mediu de lucru flexibil, ușor accesibil, conectiv și care îmbunătățește performanța. Credem în viziunea, strategia și capacitatea lor de a-și executa planurile impecabil și ne angajăm pentru a lucra alături de ei în transformarea acestui lucru în realitate”, a transmis Vlad Panait, Founding Managing Partner, Sparking Capital.

Sparking Capital Fund II continuă misiunea primului fond: de a sprijini fondatori de tehnologie excepționali din Europa , aflați la început de drum, cu capital, expertiză și implicare directă. Valorificând o experiență operațională vastă și o abordare practică, echipa Sparking Capital își propune să colaboreze îndeaproape cu fondatorii pentru a pentru a construi companii durabile, care definesc o categorie nouă.

Sparking Capital Fund II a primit investiție din Recovery Equity Fund of Funds România, un mandat finanțat prin Planul Național de Redresare şi Reziliență al României (PNRR) şi gestionat de Fondul European de Investiții (FEI)