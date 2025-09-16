Startup-ul Druid AI, fondat în România, atrage finanțare de 31 milioane dolari

Startup-ul de inteligență artificială Druid anunță că a atras 31 milioane dolari într-o nouă rundă de finanțare.

Runda de tip seria C a fost condusă de compania de investiții Cipio Partners, cu participarea TQ Ventures, Karma Ventures, Smedvig și Hoxton Ventures.

Druid spune, într-un comunicat, că finanțarea va fi folosită pentru a avansa extinderea globală a platformei sale de inteligență artificială agentică pregătită pentru întreprinderi, sub conducerea unui nou CEO.

Reamintim că Liviu Drăgan, fondator și CEO al startup-ului, a murit în luna mai a acestui an, iar funcția de director general a fost preluată în mod interimar de Andreea Pleșea.

Acum, Joseph Kim, noul CEO, spune că investiția este „atât o dovadă a succesului DRUID AI, cât și un catalizator pentru a ridica afacerile la nivel global prin puterea AI-ului agentic”.

Kim a mai coordonat echipe de înaltă performanță și are experiență în scalarea afacerilor de tehnologie bazate pe inteligență artificială. Acesta are peste două decenii de experiență executivă operațională în industriile aplicațiilor, infrastructurii și securității. Până de curând, Joseph Kim a fost CEO pentru Sumo Logic, o firmă de analiză de date bazată pe cloud.

„Sunt încântată că Joseph preia frâiele ca CEO pentru a conduce următorul nostru nivel de creștere. Angajamentul său față de succesul clienților și dezvoltarea soluțiilor exacte de care au nevoie clienții este în totală sincronizare cu abordarea care ne-a alimentat progresul și ne-a poziționat pentru a strânge noi fonduri. Joseph și seria C au înființat DRUID AI și clienții noștri pentru inovație și impact extins”, a declart Andreea Pleșea, director de operațiuni Druid AI.

În 2024, Druid AI și-a crescut ARR-ul de 2,7 ori față de anul precedent. Platforma a gestionat peste 1 miliard de conversații prin mii de agenți AI implementați în ecosistemele tehnologice ale clienților săi și a construit o rețea de parteneri globali ce include Microsoft, Genpact, Cognizant și Accenture.

Platforma Druid permite companiilor să implementeze fără efort agenți AI și aplicații inteligente care eficientizează procesele, se integrează perfect cu sistemele existente și îndeplinesc eficient solicitările complexe.

Printre clienții startup-ului, se numără companii ca AXA Insurance, Carrefour, Orange, Auchan, dar și instituții publice ca Administrația SUA pentru Alimente și Medicamente (FDA) sau Serviciul Național pentru Sănătate din Marea Britanie (NHS).