Un startup britanic de apărare aerospațială, co-fondat de un profesor de la Cambridge, a strâns finanțare de 300 milioane dolari

O firmă de apărare aerospațială din Marea Britanie a încheiat o rundă de finanțare de 300 milioane dolari, la valoarea de 3,4 miliarde dolari, de aproape 3 ori mai mare decât cea primită în luna aprilie.

Runda de finanțare a Cambridge Aerospace a fost condusă de fondul de investiții DFJ Growth, care a mai investit în firma Boring a lui Elon Musk, Patreon, OpenAI și SpaceXAI, printre altele, și sprijinită de Lux, Accel, Lakestar, Never Lift, Ora Global și Elad Gil & Co.

Banii vor susține creșterea exponențială continuă a firmei, în timp ce își extinde capacitățile de producție pentru a livra contracte existente și noi, continuând totodată să investească în dezvoltarea produselor existente și să aducă pe piață capabilități de ultimă generație.

Valoarea startup-ului a crescut de aproape 3 ori de la ultima rundă de finanțare de acum 4 luni, de 200 milioane dolari, la valoarea de 1,3 miliarde. Din aprilie și până acum, firma a primit mai multe contracte de la Ministerul Apărării din Marea Britanie, inclusiv pentru furnizarea de sisteme de interceptare cu costuri reduse pentru Forțele Armate ale Marii Britanii.

Cambridge Aerospace a fost fondată acum mai puțin de 2 ani de Steven Barrett (CEO), profesor de inginerie la Cambridge cu experiență de predare de 14 ani la Institutul de Tehnologie din Massachusetts (MIT), Junaid Hussain (co-fondator), antreprenor în serie, și Chris Sylvan (director comercial – CCO), cu o experiență de peste 10 ani în Royal Marines, urmată de activitatea în tehnologia emergentă de apărare.

„Această mărire (n.r. de capital) este o dovadă a muncii incredibile a întregii echipe Cambridge Aerospace. Prin reunirea celor mai buni talente din lume cu o misiune unică de a proteja cerurile aliate de amenințări, am realizat deja o mulțime de lucruri. Adăugarea acestor fonduri ne va permite să continuăm să extindem producția și livrarea pentru a face față ritmului amenințărilor și nevoilor națiunilor aliate”, a declarat Barrett.

Firma a lansat deja primul său produs, Skyhammer, un sistem de interceptare a dronelor și a rachetelor, și dezvoltă următorul produs, Starhammer, care va ieși pe piață în 2027, conform spuselor Cambridge Aerospace. Aceasta are 250 de angajați, sediul central în Marea Britanie și este prezentă în Germania, Polonia, Norvegia, Ucraina și Australia.