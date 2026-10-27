Microsoft face concedieri voluntare la nivel global. 60.000 angajați, eligibili

Gigantul IT american Microsoft face concedieri voluntare pentru peste 60.000 de angajați, însumând peste 25% din forța sa totală de muncă, în încercarea de a limita costurile și a finanța investițiile în inteligența artificială, potrivit Reuters.

Pachetul de „concedieri voluntare” ar fi fost oferit celor din divizii ca Xbox, Windows și Copilot, pe când cei din securitate cibernetică, centre de date și marketing nu ar fi fost eligibili, scrie The Guardian.

„Această ofertă va fi disponibilă pentru angajații eligibili din echipele participante din Canada, India, Marea Britanie și Statele Unite ale Americii, la nivelul 70 și inferior”, a spus Microsoft.

Compania spune și că este un program voluntar cu termen limitat și bazat pe informațiile obținute într-un program anterior.

Microsoft a mai oferit în aprilie 2026 „pensionări voluntare” pentru 7% din forța de muncă din SUA, care era de aproximativ 125.000 angajați la acea vreme. Forța sa de muncă globală este formată din aproximativ 223.000 angajați.

Noua ofertă de „concedieri voluntare” vine după ce Microsoft a anunțat că va mai da afară 4.800 de angajați în luna iulie, dintre care 3.200 numai din divizia Xbox, așa cum am mai scris pe site.

Pe 6 iulie 2026, au fost dați afară 1.600 de oameni, care au fost urmați de 268 în luna septembrie și restul până la 1.600 urmează să fie concediați pe parcursul anului fiscal 2027.