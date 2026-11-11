OpenAI introduce profiluri pentru afaceri în ChatGPT și lansează agenți de inteligență artificială pentru comerț electronic

OpenAI a anunţat lansarea în versiune de testare a unei noi funcţionalităţi, denumită Businesses, care permite companiilor să îşi revendice şi să îşi administreze profilurile în ChatGPT, să actualizeze informaţiile despre activitatea lor şi să urmărească modul în care utilizatorii interacţionează cu acestea, transmite Reuters, citată de News.ro.

Prin intermediul instrumentului Business Hub, companiile îşi pot verifica identitatea şi pot modifica informaţiile esenţiale afişate în ChatGPT. De asemenea, acestea pot adăuga cataloage de produse care includ preţuri şi disponibilitatea articolelor comercializate.

Platforma va oferi şi date statistice agregate privind interacţiunile utilizatorilor, inclusiv numărul de menţionări ale companiilor, vizualizările şi accesările site-urilor acestora.

OpenAI introduce şi Business Agents, o funcţionalitate prin care utilizatorii pot discuta direct în ChatGPT cu un agent AI al unei companii pentru a obţine informaţii despre produse şi servicii. În prima etapă, serviciul va fi disponibil pentru anumite firme eligibile din SUA care activează în comerţul electronic şi în domeniul serviciilor online.

Compania a precizat că nu transmite firmelor conversaţiile utilizatorilor cu ChatGPT sau cu agenţii AI. Statisticile sunt furnizate exclusiv în formă agregată şi numai atunci când numărul interacţiunilor depăşeşte anumite praguri, pentru protejarea confidenţialităţii.

Companiile vor putea, de asemenea, să sponsorizeze propriii agenţi AI şi să îi utilizeze ca destinaţie pentru reclamele afişate în ChatGPT. OpenAI a precizat că plasările publicitare sponsorizate vor fi etichetate corespunzător.

Clienţii existenţi OpenAI Enterprise şi companiile care utilizează serviciile de publicitate ale grupului îşi pot revendica profilurile prin intermediul reprezentanţilor OpenAI. Comercianţii care folosesc Shopify îşi vor putea conecta magazinele direct prin Business Hub sau din interfaţa de administrare Shopify.