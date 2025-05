Liceenii din București, participanți ai unei competiții de proiecte digitale, organizată de JA România. Ce liceu a câștigat

Cinci echipe din 5 licee din București și-au prezentat soluțiile digitale în finala competiției „Skills for the Future – Agile IRL Highschool Cup 2025”, după 600 de ore de învățare aplicată, sesiuni de mentorat și lucru în echipă, potrivit unui comunicat transmis, luni, StartupCafe.ro.

Echipa câștigătoare, Front Yard, de la Colegiul Național „A. I. Cuza” din București, a impresionat juriul cu o platformă web dedicată elevilor de liceu, care reunește funcționalități complexe și utile pentru organizarea vieții școlare, precum:

organizarea eficientă a sarcinilor – teme, proiecte și evaluări , cu notificări în timp real;

, cu notificări în timp real; pregătirea pentru viitor – informații actualizate despre admiterea la facultate , teste de antrenament, dar și predicții personalizate ale notelor folosind modele de Machine Learning;

, de antrenament, dar și folosind modele de Machine Learning; crearea unei comunități a liceului – server Discord disponibil tuturor elevilor , acțiuni peer learning sau de petrecere împreună a timpului;

, acțiuni peer learning sau de petrecere împreună a timpului; asistență prin AI integrat, gata să răspundă întrebărilor, să ofere recomandări și să sprijine elevii în procesul de învățare.

În finală au concurat cinci echipe, fiecare cu o abordare proprie:

Echipa Hype Heaven – Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” , cu proiectul StepForward;

, cu proiectul StepForward; Echipa Front Yard – Colegiul Național „A.I. Cuza” , cu proiectul Front Yard Platform;

, cu proiectul Front Yard Platform; Echipa Save Springs – Colegiul Național „Dimitrie Cantemir” , cu proiectul UniMatch;

, cu proiectul UniMatch; Echipa Simp City – Colegiul Național „Spiru Haret” , cu proiectul My Highschool;

, cu proiectul My Highschool; Echipa Mood Mountain – Liceul Teoretic „Ion Barbu”, cu proiectul High School Website.

Tinerii au demonstrat că pot identifica nevoi reale în mediul școlar și pot construi soluții relevante, aplicând principiile metodologiei agile: planificare iterativă, feedback constant și colaborare eficientă, spun organizatorii.

Proiectul „Skills for the Future – Agile Mindset” a oferit elevilor implicați oportunitatea de a-și dezvolta competențele necesare într-o lume în continuă schimbare tehnologică și de a experimenta munca într-un mediu profesional. Proiectul se înscrie în strategia Junior Achievement de pregătire a tinerilor pentru a reuși pe piața muncii, prin activități de învățare aplicată. DB Global Technology (Deustche Bank) susține acest proiect ca parte a direcției strategice „Born to Be”, cu accent pe dezvoltarea de abilități și cunoștințe tehnice în vederea unei performanțe academice mai ridicate și unei mai bune pregătiri pentru un viitor loc de muncă.