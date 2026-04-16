Libertate spațială: noua generație de ferestre de mansardă cu deschidere în partea superioară

Articol susținut de Velux

Arhitectura contemporană pune accent pe spațiu, lumină și o conexiune constantă cu natura. VELUX, partener al arhitecților din România, înțelege aceste direcții esențiale de proiectare și propune acum o nouă gamă de produse pentru extinderea posibilităților de design și îmbunătățirea stării de bine a clienților.

VELUX lansează noile ferestre de mansardă cu deschidere în partea superioară: modelul din lemn GNL și modelul GNU, fără întreținere, din lemn învelit în poliuretan. Noile modele sunt mai prietenoase cu bugetul, așadar nu mai limitează acest tip de fereastră la segmentul premium, devenind accesibile pentru o gamă mai largă de proiecte. Cu o deschidere de până la 45°, modelele GNL și GNU oferă priveliști panoramice neobstrucționate și creează o senzație de spațiu similară unui mic balcon. Atunci când sunt montate la nivelul ochilor — așa cum se întâmplă frecvent în mansarde sau încăperi cu înălțime redusă — ferestrele de mansardă cu deschidere în partea superioară maximizează atât vizibilitatea către exterior, cât și spațiul util din interior.

Flexibilitate în design și stare de bine

Această libertate în procesul de proiectare transformă mansardele subutilizate în unele dintre cele mai atractive spații ale locuinței. Printr-o vizibilitate mai mare către spațiul exterior, ferestrele de mansardă susțin principiile designului biofilic și contribuie la confortul și starea de bine a ocupanților. Datorită articulării mediane, toate ferestrele de mansardă VELUX se rotesc 180 de grade și pot fi blocate în acea poziție cu ajutorul unui opritor, fiind fixate în siguranță. Prin rotire, geamul exterior este accesibil din interior și se poate curăța cu ușurință. Arhitecții pot astfel specifica o caracteristică spațială superioară, dar fără a necesita un buget premium.

Noile ferestre de mansardă GNL și modelul GNU, fără întreținere, din lemn învelit în poliuretan, au un design unitar și integrează geamul termoizolant 64, utilizat și la cele mai populare modele cu deschidere mediană, manuale sau cu acționare electrică. Această coerență asigură compatibilitate în întreaga gamă, permițând combinarea facilă a produselor și oferind soluții flexibile pentru orice tip de proiect.

Specificații pentru un design sustenabil

Ca toate produsele VELUX, modelele de ferestre de mansardă GNL și GNU sunt dezvoltate pe baza unui angajament ferm față de sustenabilitate. Acestea oferă eficiență energetică ridicată și îndeplinesc cerințele privind performanța termică. Maximizarea aportului de lumină naturală și posibilitatea ventilării reduc dependența de iluminatul artificial și de sistemele mecanice HVAC, contribuind atât la sănătatea ocupanților, cât și la eficiența energetică generală a clădirii. VELUX se aliniază celor două obiective majore de mediu pe termen lung: „Net Zero 2041” și „Lifetime Carbon Neutral”. Astfel, ferestrele de mansardă sunt concepute pentru circularitate: sunt durabile, reparabile și pot fi recondiționate. Lemnul utilizat în producție, certificat FSC® sau PEFC®, garantează proveniența responsabilă a materialelor și oferă documentația necesară pentru certificările de clădiri verzi.

Proiectarea unui sistem complet

Pentru un control climatic optim și performanță ridicată a clădirii, ferestrele de mansardă trebuie integrate într-un sistem complet. Cele panoramice de mari dimensiuni, precum modelele GNL și GNU, ar trebui utilizate împreună cu soluții de umbrire exterioară (spre exemplu, roletele SML), pentru a preveni supraîncălzirea prin blocarea radiațiilor solare intense înainte ca acestea să ajungă la geam, menținând astfel echilibrul energetic și confortul pe tot parcursul anului.

Prin noile ferestre de mansardă GNL și GNU, acum mai accesibile ca oricând, arhitecții pot oferi o calitate spațială superioară, priveliști ample și un plus de confort beneficiarilor, într-o varietate mai largă de proiecte.

