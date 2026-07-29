Parlamentul a decis prelungirea termenului pentru locuințele cu TVA de 9%. Ce trebuie să știi

Camera Deputaților a adoptat, miercuri, legea care prelungește până la 30 septembrie 2026 inclusiv termenul în care persoanele fizice pot finaliza achiziția unei locuințe cu cota redusă de TVA de 9%.

Legea care prelungește termenul pentru finalizarea achizițiilor de locuințe cu TVA de 9% (proiectul L450/2026) a fost adoptată de Camera Deputaților, for decizional, cu 287 de voturi „pentru”, unul împotrivă și două abțineri.

Mai departe, pentru a se putea aplica în mod oficial, este nevoie ca legea să fie promulgată și publicată în Monitorul Oficial.

Amintim că, începând cu 14 iulie 2026, atacul cibernetic asupra sistemelor ANCPI a făcut nefuncțională aplicația e-Terra, prin care se realizează exact etapele de care depinde livrarea juridică a unei locuințe: recepția cadastrală, apartamentarea, deschiderea cărților funciare și eliberarea extraselor pentru autentificare.

La acest blocaj se adaugă o necorelare structurală: numai cele două operațiuni succesive de la OCPI necesită, în regim normal, 30 de zile lucrătoare, în condițiile în care luna iulie 2026 are doar 23. Cumpărătorii vizați și-au îndeplinit toate obligațiile aflate în controlul lor; întârzierea nu le este imputabilă, după cum a atras atenția Loredana Mihăilă, membru fondator al Patronatului Antreprenorilor din Contabilitate, Taxe și Audit (PACT), organizația care a și semnalat problema legată de termenul de livrare a locuințelor noi care pot beneficia de TVA redus de 9%.

Potrivit ei, iată ce aduce nou forma adoptată de Senat, care a mers mai departe către Camera Deputaților:

Legea nu mai poate intra în vigoare înainte de 31 iulie, când expiră termenul actual, așa că Senatul a construit două mecanisme. Primul redeschide, de la intrarea în vigoare a legii și până la 30 septembrie 2026 inclusiv, posibilitatea achiziției cu TVA de 9%. Al doilea - noutatea reală a proiectului - este restituirea: cumpărătorii eligibili care semnează contractul final între 1 august 2026 și intrarea în vigoare a legii achită TVA de 21%, dar pot solicita, începând cu 1 octombrie 2026, restituirea diferenței față de cota de 9%, printr-o procedură ANAF.

Miza financiară este substanțială: pentru o locuință aflată la plafonul de 600.000 lei fără TVA, prețul total este de 654.000 lei cu TVA de 9% și de 726.000 lei cu TVA de 21% - o diferență de 72.000 lei, care va trebui plătită efectiv la autentificare de cumpărătorii din perioada-tampon, deși ea nu poate fi, de regulă, acoperită prin creditul ipotecar.