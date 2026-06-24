Lanțul românesc de restaurante Spartan, afaceri de 270 milioane lei în 2025. Aproape jumătate din cifra de afaceri vine din franciză

Lanțul românesc de restaurante Spartan, fondat de suceveanul Ștefan Mandachi și vândut în 2023 către alți antreprenori români, a înregistrat o cifră de afaceri de peste 270 milioane lei în anul 2025, din care 125 milioane lei au venit de la restaurantele operate în sistem de franciză, anunță compania într-un comunicat transmis, miercuri, comunității antreprenoriale StartupCafe.ro.

Din cifra de afaceri totală realizată în 2025, aproximativ 145 milioane lei au fost generate de locațiile proprii, iar marja de profit s-a situat la 9,2%. În același timp, Spartan anunță că va investi peste 15 milioane lei pentru dezvoltarea și modernizarea rețelei anul acesta.

„Anul 2025 a fost un an de reașezare și dezvoltare pentru Spartan. Am ales să reinvestim profitul în consolidarea rețelei, modernizarea restaurantelor și susținerea partenerilor noștri francizați, pentru a crea o bază solidă de creștere pe termen lung. Chiar și așa, profitabilitatea a fost solidă," a declarat Gabriel Melniciuc, CEO Spartan Restaurants (foto).

Pe parcursul anului trecut, Spartan a investit aproximativ 2 milioane lei în dezvoltarea locațiilor francizate. Fondurile au fost direcționate către creșterea vizibilității restaurantelor, digitalizare, achiziția de echipamente performante și alinierea unităților la noile standarde operaționale și de imagine ale brandului. De asemenea, compania a continuat investițiile în cursurile de management începute în 2024, cursuri dedicate atât managerilor din locațiile proprii, cât și celor din francize.

Investiția pentru deschiderea unui restaurant Spartan în sistem de franciză începe de la 1.350.000 lei, iar costurile pentru a deveni francizat includ o taxă de 78.000 lei și plata unei redevențe lunare de 6% din vânzări.

Până acum, în 2026, compania a continuat programul de renovare a restaurantelor existente, inclusiv în centre comerciale importante din Constanța și Cluj-Napoca și a deschis o nouă locație în Vâlcea. De altfel, pentru anul acesta, Spartan și-a propus deschiderea a cel puțin 10 noi restaurante, din care 6 proprii și minimum 4 locații francizate.

Compania analizează oportunități de dezvoltare în mai multe orașe din țară, printre care: București, Oradea, Ploiești, Galați, Bistrița și Cluj-Napoca. Pe plan extern, Spartan continuă dezvoltarea operațiunilor din Spania și ia în calcul extinderea în Marea Britanie si Irlanda.

„Comportamentul consumatorilor s-a schimbat semnificativ în ultimii ani. Consumatorul român caută branduri cu personalitate și elemente clare de diferențiere, tendință care determină operatorii din segmentul QSR (Quick Service Restaurants) să investească constant în experiența oferită clienților. Calitatea produselor rămâne esențială, dar contează la fel de mult confortul, aspectul locației și rapiditatea serviciilor”, a explicat Gabriel Melniciuc.

Compania monitorizează permanent evoluția pieței de consum, marcată de presiuni inflaționiste și de schimbări în comportamentul clienților. Reprezentanții Spartan estimează că segmentul restaurantelor cu servire rapidă va continua să atragă consumatori care migrează din zona restaurantelor tradiționale, în căutarea unui raport mai bun între calitate, preț și rapiditate.

Fondat în 2012 de antreprenorul român Ștefan Mandachi, Spartan face parte din grupul de francize Strong MND Corporation S.R.L. Rețeaua numără în prezent 58 de restaurante, dintre care 25 de spații proprii și 33 în sistem de franciză. Locații Spartan sunt deschise în București, Alba Iulia, Arad, Bacău, Baia Mare, Botoșani, Brașov, Brăila, Constanța, Cluj-Napoca, Craiova, Deva, Focșani, Galați, Iași, Piatra Neamț, Pitești, Râmnicu Vâlcea, Sibiu, Suceava, Târgu-Jiu, Timișoara, Turda, Turnu-Severin. La nivel național, rețeaua spune că are peste 1.000 angajați.