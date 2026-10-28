Lanțul românesc de restaurante Mesopotamia, afaceri de 90 milioane EUR în 2025 și 90 de locații deschise în 16 ani

Brandul românesc Mesopotamia, fondat în 2010 la Suceava de antreprenorul Sebastian Tătărîngă, aniversează 16 ani de activitate pe piața restaurantelor cu servire rapidă și spune că a atins borna de 90 de restaurante active, din care 2 în Budapesta, Ungaria, și o cifră de afaceri cumulată de aproximativ 90 milioane EUR în 2025, potrivit unui comunicat transmis, miercuri, StartupCafe.ro.

Rețeaua de restaurante are peste 1.700 angajați și planuri active de expansiune internațională. Strategia s-a bazat pe o decizie operațională asumată pe termen lung: dezvoltarea exclusivă prin operare directă, fără acordarea de francize, spune compania.

Mesopotamia și-a construit identitatea în jurul unor principii clare de preparare: carne de curcan rotisată, legume tăiate proaspăt și pâine (panino) coaptă zilnic în fiecare locație din aluat necongelat.

„În 2010, când am deschis primul restaurant Mesopotamia, la Suceava, aveam o idee în care credeam cu adevărat și ambiția de a construi un concept diferit pe piața restaurantelor cu servire rapidă din România. Nu știam atunci cât de departe vom ajunge. Știam însă că vrem să facem lucrurile bine, să oferim produse de calitate și să construim un brand în care clienții să aibă încredere”, a spus Sebastian Tătărîngă, Fondator & CEO Mesopotamia.

El menționează că Mesopotamia are „planuri ambițioase” de dezvoltare, de consolidare a prezenței în România și de extindere pe piețele internaționale.