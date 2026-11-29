Se lansează Banca pentru Apărare, Securitate și Reziliență (Defence, Security and Resilience Bank – DSRB), la Luxemburg, cu participarea României, noua instituție financiară care reunește state membre NATO, urmând să participe inclusiv la finanțarea firmelor mici și mijlocii (IMM) și a companiilor mari care participă la lanțurile de aprovizionare ale industriilor strategice.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, va participa, luni, în Luxemburg, la ceremonia oficială de semnare a documentelor constitutive ale Băncii pentru Apărare, Securitate și Reziliență, a precizat Ministerul Finanțelor, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.

Alexandru Nazare va semna, în numele României, acordul de înființare a noii instituții financiare internaționale, alături de reprezentanții celorlalte state fondatoare.

Ceremonia oficială va avea loc luni, 30 noiembrie, la Filarmonica din Luxemburg, în prezența primului ministru al Marelui Ducat al Luxemburgului, Luc Frieden, a ministrului Finanțelor luxemburghez, Gilles Roth, a ministrului Finanțelor și al Veniturilor Naționale al Canadei, François-Philippe Champagne, și a reprezentanților celorlalte state fondatoare: Albania, Belgia, Grecia, Letonia, Turcia și Ucraina.

„Semnarea acordului constitutiv al DSRB marchează o etapă importantă în redefinirea modului în care statele finanțează securitatea. În actualul context geopolitic, în care consolidarea capacităților de apărare și a rezilienței economice reprezintă priorități strategice, constituirea unei instituții financiare multilaterale dedicate acestor obiective răspunde necesității mobilizării unor resurse financiare suplimentare, predictibile și sustenabile pe termen lung” - susține Ministerul Finanțelor.

România va fi start fondator și beneficiar al noului instrument financiar internațional, conform sursei citate.

Pentru România, participarea la constituirea DSRB ar urma să însemne: „finanțarea angajamentelor strategice în domeniul apărării și securității, concomitent cu menținerea echilibrului fiscal-bugetar și protejarea resurselor necesare dezvoltării economice”.

Bucureștiul va găzdui „biroul regional al DSRB pentru flancul sudic”.

Conform Ministerului Finanțelor, Banca pentru Apărare, Securitate și Reziliență este concepută ca o instituție financiară multilaterală deținută de state suverane, care urmărește obținerea celui mai înalt calificativ de credit, AAA, și facilitarea accesului la finanțare pe termen lung, în condiții competitive.

Noua instituție va funcționa în complementaritate cu mecanismele de finanțare existente, inclusiv SAFE, Banca Europeană de Investiții și instituțiile financiare naționale, având drept obiective: