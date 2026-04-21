S-a lansat Business Advisory Romania (BAR), asociație profesională dedicată consultanților de business

Cinci antreprenori, experți în domenii strategice pentru dezvoltarea afacerilor, au lansat, marți, Business Advisory Romania (BAR), o asociație profesională dedicată consultanților de business din România.

Potrivit unui comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro, înființarea BAR reprezintă „un pas important pentru profesionalizarea industriei, cu beneficii pentru ecosistemul antreprenorial local”.

Fondatorii BAR sunt:

Andrei Ristea, CEO TREND Consult, președinte BAR,

Anca Rarău, fondator Brandocracy,

Andreea Pipernea, Managing Partner APlus Advisory,

Dan Schipor, fondator Daris Consulting,

Tudor Galoș, consultant în transformare digitală și guvernanță AI.

Ei cumulează zeci de ani de experiență în poziții executive și de consultanță, fiind implicați în proiecte de transformare, creștere și scalare a companiilor din multiple industrii, atât la nivel local, cât și internațional.

Într-un context economic dinamic, volatil și tot mai competitiv, una dintre cele mai mari provocări pentru companii este capacitatea de a integra coerent competențele necesare evoluției și dezvoltării, care să genereze creștere.

Antreprenorii și executivii nu mai au nevoie doar de recomandări punctuale sau de soluții fragmentate, ci de intervenții mature, interdisciplinare și adaptate etapei în care se află organizațiile lor. Business Advisory Romania răspunde exact acestei nevoi, construind o comunitate de consultanți care combină expertiză practică, încredere profesională și capacitatea de a colabora pentru a genera impact real în business.

O comunitate de experți care construiește un nou standard în consultanță

Business Advisory Romania reunește profesioniști cu experiență relevantă în arii-cheie pentru dezvoltarea companiilor, precum strategie, management, branding, marketing, leadership, guvernanță, transformare digitală, inteligență artificială, finanțe, M&A, HR, ESG și dezvoltare organizațională.

Potrivit unor statistici recente, România are în prezent aproape 50.000 de companii cu afaceri de peste un milion de euro, de două ori mai multe decât în urmă cu un deceniu, iar aceste firme generează peste 80% din cifra de afaceri la nivel național și constituie baza economiei reale. Mai mult de jumătate dintre ele sunt considerate sănătoase și finanțabile, cumulând venituri de ordinul a câteva sute de miliarde de euro. Comparativ cu acum zece ani, acest segment s-a extins de peste două ori, ceea ce indică formarea unei mase critice de afaceri care au depășit etapa de supraviețuire și au intrat într-o fază în care deciziile strategice devin esențiale pentru evoluția lor.

În același timp, aproape jumătate dintre companiile cu impact, adică în jur de 15-20.000 de firme se confruntă cu dificultăți financiare. Dintre acestea, circa 10.000 au șanse reale de restructurare, având activitate operațională și potențial de redresare, însă necesită intervenții profesioniste

„Un studiu realizat de CITR, pe care l-am citit recent, arăta că 10% din companiile sănătoase în 2023 au migrat în zona de dificultate până la începutul lui 2025, fără avertizare și fără pregătire. Acest semnal ne duce către o concluzie certă: piața de business advisory din România nu mai este de nișă, este o necesitate structurală, cu două motoare clare, companiile care vor să crească și companiile care trebuie să se salveze. Ambele categorii există în număr mare, ambele sunt subservite și ambele costă mult mai mult când intervenția vine prea târziu.

Iar aici intervine expertiza noastră. Business Advisory Romania este o comunitate de experți care fac schimb real de know-how, învață unii de la alții și creează, împreună, un standard mai matur pentru consultanța de business din România. Misiunea noastră este să reunim profesioniști cu reputație solidă, care împărtășesc aceleași valori – integritate, excelență și colaborare – și să punem această expertiză în slujba antreprenorilor și liderilor care au nevoie de sprijin real pentru creștere, transformare și decizii mai bune.

Credem că acum este momentul potrivit pentru o astfel de inițiativă, pentru că tot mai multe companii înțeleg că nu pot crește doar prin resurse interne, ci au nevoie de acces la competențe specifice, flexibile și validate. BAR este o asociație non-profit, iar una dintre sursele sale de susținere va fi membershipul, construit tocmai pentru a permite dezvoltarea unei comunități puternice și sustenabile”, a declarat Andrei Ristea, CEO Trend Consult și președinte Business Advisory Romania.

Dincolo de networking: BAR vine cu un puzzle complet de soluții pentru companii

BAR va funcționa ca o asociație profesională construită în jurul unei comunități selective de experți, iar apartenența va presupune atât validare profesională, cât și compatibilitate de valori. Asociația își propune să creeze un cadru de încredere, colaborare și relevanță profesională, nu să devină o organizație de certificare formală.

„Ceea ce aduce Business Advisory Romania în piață este un sistem de cooperare interdisciplinară în folosul antreprenorilor, printr-un demers structurat de transfer de cunoaștere și ghidaj în deciziile importante, strategice. Discuțiile cu numeroși antreprenori și executivi au condus la concluzia că aceștia au nevoie de un etalon corect de selecție, atunci când aleg să colaboreze cu un consultant. Prin urmare, BAR vine cu standarde de performanță și cu funcționalitatea unui puzzle complet de soluții, din mai multe perspective de expertiză. Iar ceea ce ne-a adus împreună pe noi, fondatorii, sunt valorile umane, nivelul de experiență în domeniile noastre și dorința de a contribui la profesionalizarea zonei de consultanță din România”, a declarat Anca Rarău, Brand&Marketing Strategist, fondator Brandocracy.

„Noi vedem această inițiativă ca pe o platformă, un marketplace, care conectează două piețe: piața consultanților și piața antreprenorilor. Ne uităm atât la viața consultanților, unde vrem să ne strângem rândurile, să ne recomandăm între noi și să lucrăm interdisciplinar, cât și la piața clienților, unde apare frecvent nevoia de a accesa competențe pe termen scurt sau mediu, fără a le angaja permanent.

În acest context, una dintre cele mai mari probleme ale pieței este asimetria informațională, în sensul în care antreprenorii nu au întotdeauna instrumentele sau reperele necesare pentru a evalua corect calitatea unui consultant sau de a diferenția între expertiză reală și promisiuni. Această lipsă de transparență duce la decizii suboptime și, uneori, la neîncredere în consultanță. Prin BAR, ne propunem să reducem acest decalaj, oferind un cadru în care expertiza este validată, iar accesul la consultanți relevanți devine mai clar și mai predictibil.”, a declarat Andreea Pipernea, Consultant de Business și Managing Partner APlus Advisory.

Cui se adresează comunitatea experților în consultanță

Prin modelul pe care îl propune, BAR se adresează în primul rând antreprenorilor, executivilor, echipelor de management și organizațiilor aflate în momente de creștere, transformare sau repoziționare. Una dintre observațiile de la care pornește asociația este că, pe măsură ce o companie crește, nevoile sale depășesc competențele interne clasice. Există momente în care businessul are nevoie de un consultant, de un CFO externalizat, de expertiză în procese, bugetare, digitalizare, strategie comercială sau organizare managerială, competențe pe care nu este întotdeauna eficient să le angajezi full-time, dar care sunt decisive pentru următoarea etapă de dezvoltare.

„Alături de consultanții care vor deveni membri BAR și care vor găsi aici un mediu propice învățării, colaborării și dezvoltării afacerilor proprii, beneficiarii direcți ai BAR sunt antreprenorii, executivii și organizațiile care au nevoie de expertiză aplicată pentru a face următorul pas în evoluția lor. Vorbim despre companii care au crescut până la un anumit prag și care intră într-o etapă în care nu mai este suficient modelul antreprenorial intuitiv, ci au nevoie de structură, de procese, de claritate strategică și de competențe care să susțină sănătatea și dezvoltarea continuă a afacerilor. În egală măsură, BAR se adresează și organizațiilor care vor să își profesionalizeze deciziile și să beneficieze de o perspectivă externă, matură și interdisciplinară. Credem că piața are nevoie de un astfel de spațiu în care expertiza să fie accesibilă, credibilă și conectată la realitatea businessului”, a declarat Dan Schipor, Consultant în modelarea, guvernanța și managementul afacerilor, fondator Daris Consulting.

Cum va funcționa BAR: obiective pe termen scurt și mediu

Unul dintre rolurile esențiale pe care BAR și le asumă este sprijinirea antreprenorilor în tranziția de la o companie condusă predominant intuitiv la o organizație matură, bazată pe procese, bugete, centre de cost, responsabilități distribuite și discipline manageriale solide, una dintre cele mai sensibile etape din viața unei companii. În paralel, experții BAR vor susține și vor ghida companiile românești în pregătirea pentru piețele externe, prin acces la expertiză relevantă în transformare, marketing, procese, vânzări, digitalizare și eficiență operațională.

Pe termen scurt, principalul obiectiv al asociației este să ajungă la 50 de membri în primul an, pornind de la nucleul inițial de 5 fondatori, și la 100 de membri în anul următor. Totodată, BAR își propune ca, într-un an, să contribuie la sprijinirea a 100 de antreprenori români, ajutându-i să își structureze mai bine planurile de business, să își organizeze mai eficient costurile și să ia decizii mai bune într-o perioadă economică complexă. În perioada următoare, BAR își propune să contribuie activ la dezvoltarea pieței de consultanță prin organizarea de traininguri dedicate consultanților, evenimente pentru antreprenori și o serie de roadshow-uri la nivel național, toate având ca obiectiv creșterea nivelului de educație și maturitate în business și extinderea accesului la expertiză relevantă.

Pe termen mediu și lung, BAR va deveni o bază de expertiză și de know-how la care antreprenorii și organizațiile să se poată raporta atunci când au nevoie de soluții eficiente pentru creștere, transformare digitală, guvernanță și internaționalizare.

„După mai bine de 20 de ani de experiență în multinaționale și în antreprenoriat, unde am lucrat și lucrez cu peste 250 de companii din România și din toată lumea, coordonând proiecte de transformare digitală, guvernanță AI și conformitate cu normele de protecție a datelor personale, am înțeles cât de valoroasă este cu adevărat consultanța oferită de experți. Totuși, consultanții înșiși lucrează adesea în izolare, fără susținerea unor rețele care să le amplifice impactul și să îi ajute să se asigure că sfaturile nu sunt doar plătite, ci și implementate efectiv.

De aceea, în calitate de co-fondator al BAR, o organizație ce sprijină consultanții de business de top din toată România, sunt mândru să contribui la construirea unei comunități dedicate unde putem împărtăși cele mai bune practici, să ne dezvoltăm abilitățile împreună și să pledăm pentru valoarea reală pe care o aducem economiei. Când consultanții prosperă prin colaborare și sprijin reciproc, nu ne limităm doar la a livra recomandări, ci generăm creștere sustenabilă și schimbări reale pentru întregul ecosistem de afaceri”, a declarat Tudor Galoș, Consultant în transformare digitală și guvernanță AI.

Prin lansarea BAR, comunitatea consultanților din România face un pas important către construirea unei piețe mai bine articulate, mai colaborative și mai conectate la provocările concrete ale companiilor românești. Într-o perioadă în care organizațiile au nevoie de claritate, adaptabilitate și competențe solide pentru a crește, Business Advisory Romania își asumă rolul de a aduce la aceeași masă profesioniști relevanți și de a transforma expertiza într-un instrument real de progres pentru business.