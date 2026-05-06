Jumătate din angajații români consideră că nu sunt plătiți suficient. Care sunt cele mai atractive companii (studiu)

Aproape jumătate din angajații români consideră că nu sunt plătiți suficienți, iar peste un sfert din ei își caută un alt job din frica de a nu-l pierde pe cel actual, potrivit unui studiu transmis, miercuri, StartupCafe.ro, care mai arată că salariul este cel mai important criteriu de acceptare a unei oferte de muncă.

Doar 51% dintre angajații români consideră că au un salariu suficient de mare, arată cercetarea Randstad Romania Employer Brand Research 2026. Față de media europeană (58%), România înregistrează o presiune salarială mai mare, salariul fiind principalul criteriu de alegere a angajatorului pentru 67% dintre români. Acest procent crește odată cu vârsta angajaților: dacă salariul este prioritar pentru 64% dintre respondenții din Generația Z, procentul urcă la 71% în rândul generațiilor cu mai multă experiență în muncă.

„Datele din acest an ale Randstad Romania Employer Brand Research arată o creștere moderată a intenției de schimbare a locului de muncă, în timp ce mobilitatea înregistrează o scădere ușoară. Salariul continuă să fie un factor esențial pentru talente, însă nu funcționează izolat: cultura organizațională și experiența oferită angajaților devin elemente complementare, care consolidează propunerea de valoare a angajatorului și susțin, pe termen lung, retenția personalului", declară Dagmara Chudzińska-Matysiak, Country Manager al companiei de servicii de resurse umane Randstad România.

Conform celor 4.030 de respondenți ai cercetării, topul celor mai atractivi angajatori din România în 2026 are și anul acesta, pe podium, pe locul 1, compania Microsoft, care își reconfirmă statutul de lider tehnologic și rămâne destinația preferată pentru profesioniștii care caută inovație și un mediu de lucru axat pe viitor. Locul 2 este ocupat de ZF Lifetec (TRW), iar locul 3 pe podium este luat de British American Shared Services Europe.

Există companii care răspund deja cu succes așteptărilor angajaților și se remarcă drept angajatori de top în sectoarele lor de activitate:

Microsoft – IT / tehnologie;

British American Shared Services Europe – servicii;

ZF Lifetec – producător de piese auto;

Ford Otosa – producător auto;

Makita – producție;

Gedeon Richter – producție și distribuție farmaceutică;

J.T. International – FMCG;

Digi – telecom;

Banca Transilvania – finanțe;

Delamode Romania – logistică;

OMV Petrom – petrol și gaze;

eMAG – comerț.

Angajatorii de top din România sunt apreciați de către forța de muncă pentru tehnologia de ultimă generație, însă ceea ce îi diferențiază cu adevărat în ochii talentelor este managementul solid, leadershipul puternic și reputația excelentă, combinație care generează încredere și credibilitate în ochii românilor.

În funcție de natura rolului pe care îl au în organizații, angajații apreciază diferit oferta companiilor.

69% dintre cei cu responsabilități digitale prioritizează echilibrul muncă-viață personală, iar 57% menționează volumul rezonabil de lucru ca factor esențial. 72% dintre ei lucrează total sau parțial la distanță. Talentele din roluri operaționale se concentrează mai mult pe siguranța locului de muncă (60%) și pe salariu (73%). Acestea lucrează preponderent la locație (39%), ceea ce le influențează preferințele legate de echilibrul viață profesională-viață personală, punând preț pe concedii și atmosfera de la mediul de lucru. Talentele din zona profesională sunt atente la perspectivele de carieră (58% consideră evoluția esențială), recunoaștere și cultura organizațională.

Diferențele dintre specializări reflectă preferințe de design al muncii, dar nu așteptări fundamental diferite, ceea ce înseamnă că angajatorii nu trebuie să-și redefinească propunerea de valoare, ci să o adapteze, la nivel de execuție, pentru fiecare categorie în parte, arată studiul.

Intenția de plecare, de două ori mai mare decât mobilitatea reală

Randstad Romania Employer Brand Research 2026 identifică un decalaj între intenția declarată a angajaților de a-și da demisia și comportamentul real. 28% dintre respondenți vor să schimbe locul de muncă în primul semestru din 2026, de peste două ori mai mulți față de cei care au făcut concret acest pas în ultima jumătate a anului 2025. Această diferență indică o perioadă în care angajații sunt mai degrabă în faza de evaluare decât de acțiune, ceea ce înseamnă pentru angajatori că este necesară o mai mare atenție la instrumentele de retenție.

Principalele motive pentru care talentele își doresc să plece de la locul de muncă actual sunt: compensația insuficientă (49%), lipsa oportunităților de creștere profesională (37%), dorința de îmbunătățire a echilibrului viață personală-muncă (30%), frica de a pierde jobul (26%) și sentimentul că nu sunt recompensați echitabil (26%).

Studiul identifică două arii în care oferta angajatorilor din România este aliniată cu așteptările angajaților: siguranța locului de muncă (7 din 10 angajați își evaluează pozitiv angajatorul pe acest criteriu) și egalitatea de șanse. Sentimentul de siguranță este construit, în primul rând, pe fundamente financiare: 71% dintre respondenți îl asociază cu plata corectă și constantă a salariului și beneficiilor, urmată de recunoașterea performanței, continuitatea carierei, stabilitatea organizațională și financiară, comunicarea transparentă și încredere.

Decalaj între profilul angajatorului ideal și angajatorul actual

Cercetarea evidențiază un decalaj între principalele elemente care definesc profilul angajatorului ideal și evaluarea angajatorului actual, cu o diferență importantă între cele două situații în ceea ce privește locul salariului atractiv și a beneficiilor.

Locul Evaluarea angajatorului actual Profilul angajatorului ideal 1 Siguranța locului de muncă Salariu și beneficii 2 Acces ușor la locul de muncă Siguranța locului de muncă 3 Oportunități egale Oportunități egale 4 Reputație foarte bună Atmosferă de lucru plăcută 5 Atmosferă de lucru plăcută Evoluție în carieră 6 Echilibru viață personală - viață profesională Echilibru viață personală - viață profesională 7 Management / leadership puternic Reputație foarte bună 8 Evoluție în carieră Acces ușor la locul de muncă 9 Tehnologie de ultimă generație Management / leadership puternic 10 Salariu și beneficii Tehnologie de ultimă generație 11 Aduce beneficii mediului și societății Aduce beneficii mediului și societății 12 Conținut interesant al postului Conținut interesant al postului

Așteptări diferite între generații

În timp ce Generația Z (1997–2012) pune accent pe oportunități egale, dezvoltare profesională și flexibilitate, Millenials (1981–1996) prioritizează siguranța (63%), iar Generația X (1965–1980) prioritizează salariul și stabilitatea organizațională, 56% considerând-o element principal al siguranței locului de muncă.

Cei din Generația Z sunt cei mai activi în căutarea unui nou loc de muncă: 35% au schimbat jobul în ultimele șase luni. „Milenialii” sunt cea mai pozitivă generație față de angajatorul actual, iar cei din Generația X sunt cei mai afectați de frica pierderii jobului (30% vs. 23% în rândul generației Z), mai spune studiul.

Ediția din 2026 a Randstad Employer Brand Research a acoperit 34 de piețe, reprezentând peste 75% din economia globală. În România, cercetarea a fost realizată pe baza de interviuri online desfășurate în luna ianuarie, pe un eșantion format din 4.030 de respondenți din rândul populației active.