Jocul GTA VI ar fi fost „scurs” online de un hacker, ca protest față de lansarea exclusiv digitală

Poate cel mai așteptat joc al anului, GTA VI, produs de Rockstar Games, ar fi fost „scurs” în mediul online de un hacker care spune că a postat secvențe de „gameplay” ca protest față de lansarea numai în format digital, fără discuri, ca edițiile anterioare.

De data aceasta, „scurgerea” de informații se datorează hacker-ului sau grupului de hackeri care își spun „Cyberleek”, care ar fi postat pe 18 și 19 august 2026 scene din jocul video și informații despre hartă și „gameplay”.

„Cyberleek” susține că lansările reprezintă un protest împotriva precomenzilor digitale, a conținutului plătit și a jocurilor care devin de nejucat după închiderea serverelor, scrie Dexerto.

Primul val de dezvăluiri a inclus secvențe cu Jason, personaj principal al jocului, conducând, luptându-se cu un NPC și jucând baschet în fața casei sale. Postările ulterioare au adăugat o confruntare într-un depozit, o secvență cu furtul unui vehicul și o scenă cinematică.

Cele mai recente „scurgeri” includ un indicator de benzină în mașinile conduse, sistemul cunoscut de „stele” care indică stadiul de urmărire de către poliție și mecanici de bătut și tras cu arma.

Veridicitatea imaginilor încă este pusă sub semnul întrebării. Este de așteptat videoclipul sau seria de videoclipuri plănuită de Rockstar și lansată pe Netflix, care va oferi mai multe detalii și informații oficiale despre GTA VI.

Nu este prima dată când informații despre următorul titlu din cunoscuta franciză de jocuri sunt dezvăluite online, publicația online The Gamer scriind despre presupuse „leaks” încă din anul 2022, fără ca cele de acum să aibă legătură cu incidentul de acum 4 ani.

Leaker-ul spune că nu se va opri până când Rockstar Games nu va emite o declarație publică și o scuză, cu un angajament concret de a fi o companie mai bună.

„Niciun consumator nu ar trebui să plătească pentru un joc prin magazinele digitale înainte de lansare și revizuire independentă. Precomenzile fizice pentru media tangibile rămân permise. Precomenzile nu au fost create pentru gameri. Au fost create pentru că discurile fizice aveau limite de fabricație. În distribuția digitală, nu există inventar. Nu există lipsă de stoc. O copie digitală nu se poate vinde”, susține Cyberleek, într-un mesaj preluat de un utilizator X/Twitter.

Cyberleek, the person behind the alleged GTA 6 map and gameplay video leak has stated in page that he will not stop until Rockstar Games issues a public statement and apology with a concrete commitment to be better.



"No consumer shall pay for a game through digital storefronts… — NikTek (@NikTek) August 18, 2026

Grupul „Stop Killing Games”, care a militat, de asemenea, pentru păstrarea jocurilor lansate într-o stare funcțională și după încetarea suportului pentru acestea sau trecerea lor în offline, a condamnat pe Reddit dezvăluirile ilegale.

Aceștia spun că „Grupul folosește scurgerea pentru a promova un memecoin, atașând linkuri cripto și coduri QR la imagini și cerând oamenilor să plătească pentru mai mult” și recomandă oamenilor să nu trimită bani, în același timp exprimându-și supărarea față de situație, care se întâmplă fix înainte de lansarea informațiilor pe Netflix.

Jocul, dezvoltat pentru consolele PlayStation 5 şi Xbox Series X şi S, va fi disponibil din 19 noiembrie. Copiile fizice, disponibile în precomandă, vor trimite utilizatorii tot spre download, dar vor fi livrate începând cu 12 noiembrie, ceea ce ar permite instalarea din timp a jocului.

GTA VI vine după o aşteptare lungă pentru fanii seriei, fiind lansat la 13 ani după GTA V.

Anul trecut, Rockstar a anunțat că a mutat lansarea pentru luna mai a anului acesta, dată care a fost mutată ulterior în noiembrie. Primul trailer pentru joc a fost postat acum aproape 3 ani, la finalul anului 2023, cu o dată inițială de lansare în 2025. Noul joc din seria GTA (Grand Theft Auto) aduce jucătorii înapoi în Vice City, locația jocului cu același nume din anul 2002.