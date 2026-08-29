Previzualizarea GTA6 a „dereglat” platformele  Netflix şi Twitch

Prima prezentare oficială extinsă a Grand Theft Auto 6 a atras un număr atât de mare de spectatori încât Netflix şi Twitch au întâmpinat probleme tehnice, iar analiştii anticipează o cerere uriaşă pentru jocul care va fi lansat pe 19 noiembrie, potrivit CNBC, citat de News.ro.

Netflix a prezentat în premieră imagini extinse din GTA 6, o iniţiativă neobişnuită pentru platformă. Unii utilizatori au primit mesaje de eroare şi au fost nevoiţi să reîncarce pagina, iar Netflix a confirmat că o parte dintre abonaţi au avut temporar probleme de acces. Şi Twitch a întâmpinat dificultăţi legate de traficul ridicat în momentul lansării trailerului.

Reacţiile jucătorilor au fost în mare parte pozitive, potrivit analiştilor Wells Fargo. GTA 6 va apărea la 13 ani după precedentul titlu al seriei şi va fi disponibil pentru PlayStation 5 şi Xbox Series X/S.

Firma de analiză Newzoo estimează că precomenzile globale au ajuns deja la aproximativ 260 de milioane de dolari, iar vânzările ar putea atinge 4,5 miliarde de dolari până în săptămâna lansării.

Entuziasmul s-a reflectat şi pe bursă. Acţiunile Take-Two Interactive, compania-mamă a Rockstar Games, au urcat cu aproximativ 2,5% înaintea deschiderii şedinţei de vineri. Analiştii Morgan Stanley şi JPMorgan şi-au exprimat optimismul privind acţiunile companiei.

Succesul GTA 6 ar putea oferi un impuls şi pieţei consolelor, afectată de creşterea preţurilor şi de scăderea vânzărilor de hardware. Există însă şi nemulţumiri în rândul unor jucători după decizia ca GTA 6 să fie lansat exclusiv în format digital, fără versiune pe disc.