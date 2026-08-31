Brandul chinezesc de mașini OMODA a prezentat un nou model la finala campionatului european de Valorant

Marca chinezească de mașini OMODA a prezentat noul său model OMODA 4 pentru prima dată în Europa, la finala Valorant Champions Tour Europa, Orientul Mijlociu și Africa 2026, care a avut loc la Barcelona, potrivit unui comunicat transmis, luni, StartupCafe.ro.

Evenimentul de la Barcelona a marcat prima ocazie pentru fanii europeni de a experimenta mașina-concept OMODA 4, realizată în co-branding cu VALORANT, în cadrul VCT Fan Fest.

Creat pentru o generație care prețuiește individualitatea și exprimarea personală, modelul introduce noul limbaj de design distinctiv al OMODA, CYBER MECHA. Suprafețele geometrice îndrăznețe, partea frontală futuristă și liniile de caracter sculptate conferă vehiculului o prezență vizuală puternică, în timp ce colaborarea cu identitatea vizuală VALORANT creează o conexiune naturală între cultura digitală și designul auto.

Dincolo de stilul îndrăzneț, OMODA 4 combină designul cu performanțe măsurabile.

Componentele aerodinamice dezvoltate din fabrică — printre care splittere, spoilere și difuzoare — au fost validate prin peste 300 de teste de inginerie, pentru a echilibra impactul vizual cu stabilitatea la viteze mari. Exteriorul distinctiv Electro Yellow, disponibil în ediție limitată, jantele de performanță de 19 inch și sistemul de iluminare semnătură întăresc și mai mult caracterul de viitor al modelului.

OMODA 4 este propulsat de sistemul Super Hybrid, cu ajutorul căruia poate accelera de la 0 la 100 km/h în 7 secunde și atinge o viteză maximă de 179 km/h.

Cockpitul inteligent, bazat pe inteligență artificială, învață obiceiurile și preferințele șoferului pentru a oferi o experiență de condus mai intuitivă, în timp ce sistemul SUPER EASY PILOT reunește 16 sisteme avansate de asistență la condus, pentru a sprijini șofatul de zi cu zi.

Modelul a fost dezvoltat și în jurul stilurilor de viață diverse ale clienților tineri, combinând mai multe scenarii de utilizare într-un singur vehicul:

Pregătit pentru aer liber : interfețe pentru platformă de plafon și capacitate de tractare de 750 kg.

: interfețe pentru platformă de plafon și capacitate de tractare de 750 kg. Orientat spre divertisment : sistem infotainment cu funcții de gaming, cu peste 30 de jocuri integrate.

: sistem infotainment cu funcții de gaming, cu peste 30 de jocuri integrate. Axat pe confort: scaune încălzite, ventilate și antibacteriene, cu reglaj pe mai multe direcții.

În cadrul VCT Fan Fest, vizitatorii au putut experimenta OMODA 4 ca parte a unei activări imersive, gândite să conecteze cultura gaming-ului cu designul auto. În același timp, o flotă dedicată de vehicule OMODA a asigurat transportul jucătorilor profesioniști, al echipelor și al invitaților între hoteluri și locația evenimentului, pe toată durata săptămânii finalelor.

Parteneriatul și-a atins punctul culminant în timpul Marii Finale, unde brandul a înmânat premiul MVP al Finalelor.

Premiera europeană oficială a modelului va avea loc ulterior, la Salonul Auto de la Paris.

Genius Automotive Europe este un distribuitor auto în expansiune rapidă, axat pe furnizarea de soluții de mobilitate inovatoare și fiabile în Europa Centrală și de Est. Compania a adus cu succes mărcile OMODA și JAECOO în Ungaria, România, Bulgaria, aliniind inovația auto globală cu nevoile piețelor locale.